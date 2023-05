Monterosso Grana: firmata la convenzione con i volontari ANPS

È stata firmata la Convenzione tra il Comune di Monterosso Grana e l’Organizzazione di Volontariato – “O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Cuneo” che per due anni prevede la collaborazione dei volontari nelle attività di controllo e sicurezza del territorio.



La Convenzione è stata prevista nell'ambito delle procedure di cui al Codice del Terzo Settore che nel 2017 ha riordinato la disciplina in materia di volontariato e come previsto dalla Legge Regionale 24/2003 che prevede che le Polizie Locali dei territori possano utilizzare forme di volontariato per promuovere l'educazione alla convivenza ed al rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone.



L’ANPS è composta da persone, in particolare nella persona del sig. Niutti Antonio Rosario, che ogni giorno con il loro impegno assicurano alla collettività numerosi servizi socialmente utili, si preparano a vestire i panni dei “nonni vigile” e a scendere in strada per svolgere il servizio di sorveglianza negli orari di entrata e di uscita dalla “Scuola di Valle”.



I "nonni vigile" sono un punto di riferimento per famiglie e i bambini e supportano e rappresentano un aiuto fondamentale per la comunità.



"Ringrazio i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato per l’impegno a favore della sicurezza dei più piccoli e fragili abitanti del nostro paese - ha detto il sindaco Isaia - . La scuola con le sue immediate adiacenze non può che rappresentare uno dei luoghi più sicuri e vivibili di Monterosso Grana. La figura del "nonno vigile", promossa e coordinata da ANPS, è una generosa forma di impegno civico che ci aiuta a garantire una maggiore sicurezza e protezione dei nostri alunni".



"Ringrazio il Responsabile dell’ODV e Vice-Presidente di ANPS, sig. INTERLANDI Salvatore, ma soprattutto ringrazio in nostro compaesano sig. Niutti per il suo costante impegno, su questo e altri profili. L'amministrazione fa della sicurezza dei bambini e delle bambine un caposaldo della sua programmazione e della sua azione. La loro presenza caratterizza in senso positivo la comunità. L'azione dei volontari con la paletta e la divisa davanti alla scuola è di fondamentale importanza per la protezione dei nostri piccoli alunni. Un appello che mi sento di rivolgere agli automobilisti "frettolosi", ai genitori, agli alunni ed alla comunità è quello di regalare loro un grazie accompagnato da un bel sorriso per la loro opera meritoria e gratuita" ha concluso Isaia.