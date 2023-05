Le balene si preparano a un mercato toro? Shock dell'offerta di Bitcoin e come le bestie in gabbia potrebbero prosperare

L'offerta di Bitcoin sui CEX è scesa al livello più basso dal 2017. Lunedì 22 maggio, il Bitcoin (BTC) è sceso dell'1,3% a 26.779 dollari dopo che il suo prezzo si è consolidato nell'ultimo mese. Secondo Coingecko, il suo valore si è ridotto solo del 2%, mentre nell'ultimo anno si è registrato un calo del 14,87% dei Bitcoin detenuti sulle CEX. Nel frattempo, Ethereum (ETH) è sceso dello 0,8% a 1.806 dollari lunedì. Cosa significano questi dati per il mondo delle criptovalute? Gli investitori dovrebbero essere preoccupati o felici per lo shock dell'offerta di Bitcoin?

Approfondimento sullo shock dell'offerta di Bitcoin

Nel maggio del 2022, i CEX detenevano circa 2,22 milioni di Bitcoin (BTC); da allora, però, sono scesi a 1,89 milioni. In confronto, Ethereum (ETH) è sceso allo stesso livello del 2015, quando la criptovaluta è stata lanciata per la prima volta. Questi dati suggeriscono che gli investitori stanno spostando i loro fondi in portafogli privati di criptovalute, allontanandosi dagli scambi di criptovalute per preferire la proprietà privata. Ciò implica che i possessori di criptovalute stanno iniziando a orientarsi verso l'autocustodia dei propri investimenti.

A breve termine, questo cambiamento potrebbe portare a un aumento dei prezzi se la domanda di Bitcoin (BTC) o di Ethereum (ETH) aumenta, dato che c'è meno liquidità nelle borse. Tuttavia, come per ogni cosa nel meraviglioso mondo delle criptovalute, nulla è garantito.

Si prospetta una corsa al rialzo?

Le balene della scena cripto hanno un impatto sulle tendenze e sui sentimenti del momento, e se stanno spostando le loro cripto fuori dalle borse e in autocustodia, potrebbero prepararsi a una corsa al rialzo? La prossima corsa al rialzo si profila da mesi, con l'intero settore che trattiene il fiato in attesa. Se le balene della criptovaluta stanno optando per la proprietà privata, stanno anticipando una corsa al rialzo?

Le bestie in gabbia entrano in scena

Con una potenziale corsa al rialzo pronta a decollare, questo è il momento ideale per lanciare un nuovo entusiasmante progetto di criptovalute. È qui che entra in gioco Caged Beasts (BEASTS), una moneta innovativa e creativa che sta prendendo d'assalto la scena delle meme coin. Caged Beasts (BEASTS) è una metafora della liquidità in gabbia. Questa moneta si distingue dalla massa per il fatto che il 75% di tutti i fondi sono chiusi a chiave, proprio come le bestie "in gabbia" del progetto.

Questa nuova moneta ha alla base una rivoluzione finanziaria, che vuole distruggere il sistema bancario tradizionale e ricominciare da capo. Caged Beasts (BEASTS) vuole liberarsi dalla nostra attuale "gabbia" finanziaria e abbracciare invece la finanza decentralizzata. Per unire le forze e raggiungere questo obiettivo, Caged Beasts (BEASTS) è un token comunitario che incoraggia gli eventi, l'impegno, le competizioni e i bonus della comunità. Come in ogni rivoluzione, anche in Caged Beasts la comunità viene prima di tutto.

Caged Beasts (BEASTS) ha un futuro entusiasmante davanti a sé con NFT, acrobazie sociali e donazioni di beneficenza a enti di prevenzione della crudeltà animale. Questo progetto ha un enorme potenziale e lancia la sua prevendita in un momento emozionante per il mondo delle criptovalute. Mentre l'attesa per la corsa dei tori è nell'aria, è giunto il momento per un nuovo progetto rivoluzionario di scuotere le cose?

Bestie in gabbia

