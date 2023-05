"La vuoi conoscere e gestire questa ansia?" Incontro alla Casa del Quartiere Donatello

In Casa del Quartiere Donatello parte un percorso di esplorazione delle proprie emozioni per riconoscere e gestire l’ansia di questo tempo.

In una società in cui si deve essere sempre al top, prestazionali ed efficaci a volte si rischia di mettere a dura prova noi stessi al punto da far nascere sensazioni difficili da gestire che possono portare al blackout psicologico.

Ma si possono riconoscere questi segnali e si possono trovare delle strategie per affrontare l’ansia che si genera.

Nell’ambito del progetto “In Luoghi di crescita e percorsi di supporto”, promosso dal Comune di Cuneo e finanziato dalla Regione Piemonte per costruire dei percorsi esperienziali per la promozione del benessere giovanile all’interno dei Centri Aggregativi Giovanili, prende il via uno spazio di ascolto e confronto per giovani tra i 14 e i 18 anni che vogliono approfondire e conoscere le strategie per gestire e conoscere l’ansia.

Insieme all’educatore della CQD ci sarà la psicologa Viola Pellegrino, collaboratrice dello sportello adolescenti dell’Asl cn 1 “al 34”, che aiuterà i presenti a fare questo percorso di esperienziale condiviso.

L’appuntamento è a partire dal 29 maggio alle ore 17.00 per 5 Lunedì consecutivi. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni si può scrivere o chiamare al numero 3756170299

Il progetto è realizzato in partnership con l’Asl cn 1, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e del Monregalese, le cooperative Sociali Momo, Emmanuele e Caracol e si sviluppa sui territorio di Cuneo, Mondovì e Villanova Mondovì.