Federmanager Cuneo: si è svolta l'Assemblea annuale 2023 (FOTO e VIDEO)

La sala "Michele Ferrero", presso la sede di Confindustria Cuneo, ha ospitato, nella mattinata di sabato 27 maggio, l'Assemblea Annuale Federmanager Cuneo.

Un momento di comunicazione e condivisione, anche di molteplici aspetti operativi, come illustrato dal presidente Fulvio D’Alessandro che ha accolto i circa 100 partecipanti.

Nutrita e qualificata la schiera dei relatori, tra cui il direttore di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio. Oltre a D'Alessandro e Cirio sono intervenuti: il Vicepresidente Federmanager Cuneo Giacomo Viberti, il Vicepresidente Federmanager Nazionale Valter Quercioli, il Digital Marketing & Advertising Specialist MORE NEWS – Massimo Acanfora, la Direttrice dall'ente previdenziale EPACA Francesca Rostagno, per MB-FEDERMANAGER l’Avvocato Monica Binello, per FASI Sandro Sabbatini, per ASSIDAI Concetta Puccio, per PREVINDAI Massimiliano Lutero. E poi ancora il Direttore Generale del Banco Azzoaglio Carlo Ramondetti, per CDC Cuneo Simona Cirio ed il Presidente FE.PI. Giuseppe De Monte.

Tanti i temi sviscerati nel corso della assemblea. Dalla storia di Federmanager Cuneo alle prospettive future, sottolineando l'importanza dell'etica e della comunicazione, tra nuove sfide e vecchi ma sempre attuali obiettivi. Omaggiati anche i soci più affezionati, affacciatisi a questo mondo 40 o addirittura 50 anni or sono.

Federmanager Cuneo ha affrontato una fase di transizione che ha avuto come primo passo il consolidamento di alcuni asset ritenuti strategici dal Consiglio Direttivo attualmente in carica al fine di creare il terreno fertile per le elezioni di rinnovo degli organi statutari previste per il mese di giugno.

"Dopo le dimissioni di chi mi ha preceduto ” – ha dichiarato il Presidente Fulvio D’Alessandro - “sono stati mesi impegnativi, dai quali siamo riusciti, grazie anche all’abitudine alla gestione delle difficoltà aziendali che affrontiamo quotidianamente, a produrre un’azione virtuosa in grado non solo di garantire continuità operativa ai nostri iscritti, ma anche di recuperare rapporti con il territorio e con tutti i soggetti qualificati e di riferimento , relazioni che si erano in parte deteriorate se non interrotte ” - e prosegue - “Il nostro sito è stato totalmente e finalmente rinnovato, anche con il contributo di più soggetti capaci e collaborativi, così come la comunicazione adesso garantita su più piattaforme ”.

Ancora il Presidente D’Alessandro: “Abbiamo una nuova sede, una nuova risorsa interna, abbiamo proseguito le attività di aggiornamento e formazione, e avviato strategie collaborative con Confindustria seppur mantenendo la nostra autonomia. Questi sono alcuni dei punti di forza di questa ultima fase di totale rinnovamento. A giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo degli organi statutari di Federmanager Cuneo. Il responso sul nostro operato lo daranno quindi i nostri iscritti. Come dico sempre i Presidenti passano, Federmanager rimane ".