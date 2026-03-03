Bra, Lions e Leo Club incontrano il Governatore del Distretto 108Ia3, Mauro Imbrenda

Il Lions Club Bra Host e il Leo Club Bra hanno avuto l’onore e il piacere di ospitare il Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Mauro Imbrenda, in visita ufficiale nella serata di giovedì 26 febbraio per un’occasione di incontro e condivisione, che si è svolta presso il ristorante La Porta delle Langhe, a Cherasco.

Il presidente del L.C. Bra Host, Andrea Molineris e il presidente del Leo Club Bra, Alessandro Brizio, hanno accolto il Governatore prima della cena per una riunione riservata ai consigli direttivi, durante la quale sono state presentate le voci in itinere più i service realizzati nel corso dell’anno a favore della comunità locale, attraverso un confronto costruttivo, che ha posto in luce l’impegno costante dei Club.

Con soddisfazione il Governatore ha elogiato l’attività svolta e programmata dai Club, e il solido gruppo che si è andato a creare all’interno di ogni sodalizio. Una sinergia collaborativa che dà ampio senso al motto del Lions International “We Serve”.

Il motto “We serve”, inserito a chiare lettere nel logo del Lions Clubs International, costituisce la linea guida per i singoli soci che condividono i principi solidaristici del lionismo e che li spingono a partecipare alle attività istituzionali dei club. Il motto riassume l’idea della missione lionistica “dove c’è un bisogno c’è sempre un lions pronto ad aiutare”.

L’incontro con il Governatore è stato sicuramente utile e stimolante per l’attività di servizio dei Club. Le sue parole sono state più che positive, avendo trovato realtà ricche di entusiasmo e dedite al continuo arricchimento culturale, sociale ed umano del territorio, apprezzando l’impegno messo in atto per il raggiungimento degli obiettivi che l’associazione dei Lions persegue. Partendo dal Distretto 108Ia3, che copre interamente le province di Cuneo, Asti, Imperia e Savona, oltre a parte delle province di Alessandria, Genova e Torino.

Dopo il momento istituzionale, si è passati quindi alla formula conviviale. Come prevede il cerimoniale di tutti gli incontri Lions si è iniziato con i saluti, l’ascolto dell’inno indiano in onore del Presidente Internazionale Ajay Prakash Singh, cui ha fatto seguito l’Inno alla Gioia in onore dell’Europa e naturalmente l’inno di Mameli per l’Italia, nonché la lettura della Mission e della Vision.

Sull’onda coinvolgente che muove questa grande rete globale di solidarietà, durante la serata hanno ricevuto ufficialmente il benvenuto nel Lions Club Bra Host Lucilla Ciravegna, Lo Forte Rosario, Caterida Tortore e Serena Tripaldi.

Dopo la lettura della formula di ammissione, il Governatore ha provveduto ad appuntare ai nuovi soci Lions il distintivo dell’Associazione. La cerimonia ha rivestito una solennità particolare per la presenza del sindaco di Bra Gianni Fogliato e di autorità lionistiche tra cui: il 1° Vicegovernatore, Nicoletta Nati; il Past Governatore, Elena Saglietti; il presidente della II circoscrizione, Antonio Francesco Morone; il presidente di Zona 2B, Elena Cavallero; il presidente del Lions Club del Roero, Lorella Alessandria Rolfo; il presidente del Lions Club Saluzzo Savigliano, Petra Senesi.

Davanti alla platea, il Governatore Mauro Imbrenda ha espresso un breve pensiero sulla motivazione e l’importanza di appartenere alla grande famiglia dei Lions. Più volte ha sottolineato come far parte di un’associazione come i Lions sia un atto spontaneo ed una scelta dettata dalla condivisione degli scopi, dei valori, dei progetti nell’ottica di una funzione sociale, richiamando il ruolo di un’organizzazione chiamata a rispondere concretamente ed utilmente ai bisogni della società contemporanea.

In questo senso, L.C. Bra Host e Leo Club Bra insieme al Lions Club del Roero e Lions Club Saluzzo Savigliano hanno realizzato un service particolarmente utile, consistito nella donazione di un defibrillatore cardiaco, che ha trovato posto all’ingresso dello stesso locale dove si tengono regolarmente i meeting sociali. Inoltre, sono stati staccati tre assegni a beneficio di Aghav, Caritas e associazione La Tenda.

Il clima di armonia e cordialità ha pervaso anche il proseguimento del meeting nel quale è emerso uno dei valori fondanti dei Lions: l’amicizia. Una serata bella ed intensa, che ha visto una larga partecipazione di soci, alcuni dei quali sono stati premiati con un attestato 100% presenza per l’anno 2025.

Grande orgoglio dei Club per questa visita del Governatore che ha contribuito, con il suo carisma, ad imprimere ancora più forza a quel programma riassunto nel motto: “Amor omnia vincit”. «L’amore vince tutto, all’amore tutto è possibile, quindi non ci resta che metterci a disposizione, ascoltare ed aiutare chiunque ne abbia bisogno!», ha detto Mauro Imbrenda, il Governatore più giovane della storia del Distretto e uno dei dieci più giovani al mondo tra i 740 distretti Lions internazionali.

E con l’ultimo tocco di campana ed i ringraziamenti di rito si è chiuso anche questo importante appuntamento, che ha messo in rilievo i valori e i principi del movimento lionistico, la più grande associazione di servizio umanitario del mondo.