Peste suina, convocato consiglio tra le Unioni Montane del Cebano e Alta Langa

C'è preoccupazione in Granda per il rapido propagarsi della Peste Suina Africana (PSA) che, la scorsa settimana, ha raggiunto il comune di Saliceto, primo paese della provincia di Cuneo a entrare in zona rossa infetta.

Negli scorsi giorni una serie di battute di caccia straordinarie sono state effettuate nei boschi dei comuni di Lesegno e Niella Tanaro per cercare di creare una "zona cuscinetto" che blocci l'avanzata della PSA.

A chiederlo erano stati i sindaci dei due comuni, Gian Mario Mina ed Emanuele Rizzo (leggi qui).

"Ringraziamo di cuore il Comprensiorio Alpino CACN6 con il presidente Daniele Suria, la guardia Daniele Turco e tutti i cacciatori che in questi giorni hanno operato sui nostri territori mettendo a disposizione le loro conoscenze e i loro cani e la Provincia di Cuneo che ha accolto il nostro appello e le nostre preoccupazioni. La PSA rappresenta un rischio per l'economia delle nostre zone, ma anche per il turismo e la fruizione dei boschi. I cacciatori, che troppo spesso vengono demonizzati, non hanno esitato un attimo per mettersi a disposizione e aiutarci e per questo li ringraziamo di cuore".

Intanto la prossima settimana è stato concovato un consiglio dall'Unione Montana Cebana e dell'Alta Langa, aperto a tutti, martedì 30 maggio alle 20.30.