Anche Chiara Gribaudo in piazza a Torino "per difendere e sostenere la sanità pubblica"

“La condizione della sanità pubblica in Piemonte è drammatica. Mancano 9mila operatori, secondo le stime dei sindacati, delle associazioni e degli ordini professionali. Il piano di rientro di Cirio ha avuto conseguenze disastrose”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del PD, presente alla manifestazione di Torino . “Oggi in piazza tantissime persone per sostenere la resistenza di chi lavora nella sanità pubblica, completamente dimenticato dalla Regione. Si va sempre di più verso una privatizzazione del servizio - spiega l'onorevole dem - e questo crea uno squilibrio enorme nella società con la negazione del diritto alle cure accessibili per tutti e tutte”.

Prosegue Gribaudo: “La sanità pubblica è un diritto garantito dalla Costituzione. La Regione ha 130 milioni a disposizione che non spende. Sulla pianificazione, insomma, tante parole e zero fatti. D'altronde il meccanismo è semplice: dequalificare il pubblico per favorire il privato. Un andazzo inaccettabile che, purtroppo, vediamo anche nelle intenzioni del Governo centrale. Supportare questa manifestazione, composta da operatori sanitari e utenti, è importante e significative", conclude la deputata cuneese.