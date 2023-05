Busca, un albero per i nati nel 2022

Nella mattina di ieri, sabato 27 maggio, genitori e familiari dei piccoli buschesi nati nel 2022 hanno partecipato col sindaco Marco Gallo e gli amministratori comunali alla piantumazione nel parco del fluviale del Maira dell'albero della leva, il secondo dal via alla nuova iniziativa “Nuovi nati”.

“Un gesto simbolico e affettuoso che sottolinea come il Comune investa in diversi settori, dalla educativa alle strutture per una città a misura di bambino. Lo slogan è un bel proverbio africano: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” dicono le assessore Beatrice Aimar e Lucia Rosso.

“Abbiamo in corso - ha sottolineato il sindaco Marco Gallo - piccole e grandi investimenti per rendere la città attrattiva per le famiglie: dal nuovo polo scolastico all’ampliamento dell’asilo nido agli interventi strutturali negli altri edifici scolastici”