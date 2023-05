Tanti bambini a Frabosa Sottana per Spazzamondo e la giornata del gioco libero all'aperto

Cura per l'ambiente e amore per la natura. Questi i due ingredienti alla base delle iniziative che ieri, sabato 27 maggio, si sono svolte nel Comune di Frabosa Sottana.

L'amministrazione, con un'intuizione vincente ed apprezzata, ha unito "Spazzamondo" con la "giornata regionale del gioco libero all'aperto", il cui simbolo è il fiore di tarassaco o meglio il "soffione".

I giardini del capoluogo sono diventati così un laboratorio all'aperto dove i bambini della scuola primaria e la scuola dell’infanzia hanno potuto divertirsi e creare "piccoli tesori" con materiali di recupero, lavorando al tema ecologico-ambientale, insieme a Stefania ed Elena dalla Cooperativa Caracol e ai ragazzi del Forum Giovanile Comunale di Frabosa Sottana.

"Per il secondo anno abbiamo aderito a questa giornata - spiegano il sindaco Adriano Bertolino e la vice sindaca Elisabetta Baracco - per coinvolgere i bambini con attività di gioco all'aperto. Organizzare il tutto insieme a Spazzamondo ci è sembrata la maniera ideale di coinvolgere allo stesso tempo anche le famiglie e dare la possibilità di sviluppare laboratori e attività legate al tema ambientale".

Un tema, quello dei giochi all'aria aperta, particolarmente caro all'amministrazione che ha in programma la realizzazione di alcuni parchi gioco diffusi sul territorio comunale, in particolare nelle frazioni.

Tra i primi interventi ci sarà quello ai Gosi, dove vivono molte famiglia con bambini, per creare uno spazio all'aria aperta con la realizzazione di giochi particolari, come una scacchiera gigante, utili a creare un punto di svago e socialià in frazione.

Si prevede inoltre di realizzazre uno spazio per il gioco all'aperto a Miroglio, posizionare casette per lo scambio libri a Miroglio, Alma, capoluogo e Pianvignale e creare una cassappanca a misura di bambino per ricovero di "giochi di una volta" e piccoli attrezzi per la cura del verde nell'area vicino alla confraternita del capoluogo.