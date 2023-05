Cosa fare in Granda questa domenica? Decine di proposte per trascorrere il giorno di festa

Come ogni domenica proponiamo un'ampia selezione ragionata di proposte per trascorrere la giornata tra feste di paese, manifestazioni, spettacoli, musica e castelli da visitare.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.ite https://langhe.net

Manifestazioni e fiere

A Savigliano, a causa del maltempo è stata rinviata a questa domenica, 28 maggio, “Quintessenza”, il grande appuntamento dedicato a erbe, piante, spezie e fiori colorati. La manifestazione manterrà un ricco programma, con stand espositivi nelle vie e nelle piazze del centro storico, suddivisi per aree tematiche, tavole rotonde destinate al mondo della natura, della bellezza e del benessere, visite guidate alla scoperta degli angoli storici e artistici della città, laboratori per adulti e bambini, convegni dedicati alla biodiversità e ai cambiamenti climatici. Info: www.facebook.com/EnteManifestazioniSavigliano.

A Bra il fine settimana è ricco di iniziative. Il Salone del libro per ragazzi si terrà al Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya fino ad oggi. Il tema dell’edizione sarà Sport e inclusione. La mostra mercato con oltre 11mila titoli dedicati ai più giovani, sarà visitabile dalle 9 alle 20 con ingresso libero. Durante la manifestazione sono previsti diversi laboratori per le classi degli istituti scolastici cittadini. La novità sarà il progetto della Federazione nazionale pro-ciechi Tactile digital box, dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza sul tema dei libri tattili. La rassegna si concluderà nel fine settimana con innumerevoli appuntamenti per giovani e famiglie. Info: www.turismoinbra.it.

Sempre a Bra l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Bra compie cent’anni e festeggia con mostre, incontri, concerti, sfilate e iniziative conviviali. Oggi avverrà la suggestiva sfilata per le vie di Bra con deposizione corone e onore ai caduti, a cui farà seguito la messa celebrata in piazza Roma. L’ammassamento per la sfilata sarà presso il cortile interno dell’ex caserma Trevisan. Presenti anche diverse bande e fanfare, tra cui la banda musicale braidese “Giuseppe Verdi”. Seguirà il rancio alpino, aperto a tutti gli alpini, i famigliari e gli amici, a cui è possibile prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail bra.cuneo@ana.it. Info: www.turismoinbra.it.

Questa domenica il centro cittadino di Busca si animerà con la Fiera di Maggio “Di piazza in piazza” con numerose attrattive. Le piazze che racchiudono e le vie del centro saranno i luoghi da cui partire per passeggiare, scoprire, provare le attività e gustare i sapori del territorio. All’esposizione di prodotti tipici alimentari e artigianali, si uniranno i negozi aperti e i punti di ristoro con specialità locali. Oltre alle visite guidate, saranno proposte pedalate in e-bike. Sono previsti il Passacharriera, balli occitani, mostre, laboratori musicali e visite guidate. I Punti ristoroproporranno le loro specialità per un pranzo della domenica itinerante. Info e programma completo: https://fondazionebertoni.it/2023/05/17/la-fiera-di-maggio-a-busca-_-il-programma-di-piazza-in-piazza

Appuntamento nel fine settimana con i festeggiamenti della “Madonna del buon Consiglio” in frazione Cerati di Boves. Oggi, 28 maggio, dopo la santa messa delle ore 11, ci sarà il pranzo a base di polenta con spezzatino, salsiccia e crema formaggi e dolce finale. Il pomeriggio di festa proseguirà in allegria con lo spettacolo di magia e intrattenimento per bambini a cura dell'Accademia del divertimento. Info: www.comune.boves.cn.it/Home.

Continua, a Govone, il programma di “Regalmente Rosa”, al Castello Sabaudo. Oggi alle 17 nella Chiesa dello Spirito Santo ci sarà l’inaugurazione dell’opera di Johannes Pfeiffer e l’esibizione “E(s)senza Musica” di Mariacarla Cantamessa e Simona Colonna. Sempre domenica, alle 16, una guida dedicata accompagnerà i visitatori al Roseto di Re Carlo Felice. Info: www.castellorealedigovone.it/regalmente-rosa-2023, aggiornamenti: www.facebook.com/castellorealedigovone.

I Produttori di Govone organizzano per oggi, domenica 28, una giornata speciale per la rassegna “Cantine aperte”: tour delle vigne in e-bike, percorso di degustazione guidato, intrattenimento musicale, pranzo a cura della Proloco. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: www.produttorigovone.com/cantine-aperte.

A Sommariva Perno la Sagra della Fragola prosegue con tanti appuntamenti anche per questo fine settimana. Oggi sono in programma una camminata competitiva alle 9.30, il tour delle fragole, percorso in E-Bike nei sentieri di Sommariva e comuni limitrofi con accompagnatori autorizzati. Al termine del percorso il pranzo sarà servito dalla Pro Loco. Durante la giornata ci saranno il mercatocon banchi dei produttori storici, giochi per bambini e ragazzi, ristoro in piazza e sotto il palatenda con specialità locali, falconeria, visite guidate, spettacolo di magia e tanto altro. Info: www.facebook.com/prolocosommarivaperno.

A Canale questo fine settimana doppio appuntamento per questa domenica, 28 maggio. È in calendario la fiera primaverile dedicata alle eccellenze enogastronomiche “BonBen Bon!... e bel”.

Sull'asse dei portici di via Roma, dal mattino e sino a sera saranno in vendita alimentari di qualità, vini, fiori, artigianato e non mancheranno ovviamente i prodotti di stagione come le fragole e gli asparagi. Alle 21 è in programma il “Volo della Colomba” con lampi pirotecnici e melodie.

Sempre domenica appuntamento con “Portè Disné”, pranzo itinerante tra musiche e danze sui sentieri naturalistici tra Montà e Canale. I piatti della tradizione saranno accompagnati dai vini Docg del Roero e allietati da musiche e canti. Prenotazione obbligatoria. Info: www.portedisne.it/it e www.facebook.com/EcomuseoRocche.

Torna a Santa Vittoria d’Alba la camminata enogastronomica “Saliscendi” in programma perquesta domenica. Si partirà alle 11 da piazza Bertero, alla volta dei sette stand, in cui verranno distribuite alcune delle tipiche e prelibate pietanze del paese roerino: aperitivo, primo antipasto, secondo antipasto, primo, secondo, formaggi e dolce. La manifestazione si concluderà con musiche e balli sulla piazza. Info: www.facebook.com/SaliScendiSV e www.santa-vittoria.it.

La Proloco di San Martino di Magliano Alfieri ha organizzato per oggi la “Fiera di Primavera”. Dalle 10 alle 22 per le vie del paese esporranno hobbisti e creativi, prodotti tipici, artigiani e associazioni locali. Nel parco comunale è prevista animazione per i bambini, in piazza Cavalier Ruella ci sarà lo street food. Alle 15 verrà inaugurata l’opera d’arte di Monica Lugas e dalle 18 musica con DJ set Dischi Volanti. Info: www.facebook.com/ProLocoSanMartinoAlfieri.

Questa domenica a Monteu Roero è in programma “Vi faremo vedere le Masche”, una giornata all'insegna delle Masche e alle dicerie di un tempo che fu. Ritrovo alle 10 in piazza Roma, da cui partirà una passeggiata guidata nei luoghi misteriosi del territorio con intermezzi narrati. Alle 12.30, presso la Casa del Nespolo, aperi-pranzo nei proverbiali “crotìn”: seguito dall'accesso ad unamostra tematica presso la Corte dei Rotari e, alle 17 nel castello, dalla presentazione del libro “Nel mondo delle masche” e da uno spettacolo a tema. Info: pagina Facebook Bel Monteu.

Tra i mercatini di questo fine settimana, oggi in piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo, ci sarà il “Mercatino senza tempo”. Si tratta di un nuovo appuntamento in programma ogni quarta domenica del mese, non solo per gli appassionati di antiquariato, ma per tutti coloro che amanocuriosare e respirare l'area langarola.

Mercatino con tante iniziative anche a Neive. Scoprile su: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

Sempre oggi appuntamento con il Mercatino dell’Antiquariato a Mondovì, con il Trovarobe a Racconigi e con Artigianato che passione a Ormea.

Ancora oggi tornerà nell’alto centro storico di Saluzzo “Svuota la cantina”, un’opportunità per portare in strada oggetti vecchi e trovare articoli usati, ma utili, a basso costo o attraverso scambi.

Appuntamento a Bergolo con i cibi di strada dell’“Internationale Street Food”, sulla Via del sale da Bergeggi a Bergolo, in programma nel comune langarolo anche per questa domenica. Oltre al fritto di pesce non mancheranno gli agnolotti con il track Food, la farinata di Fontanile, carne grigliata, piatti e dolci etnici e il gelato alla nocciola. Un sottofondo musicale farà da cornice agli appuntamenti conviviali. Info: www.comune.bergolo.cn.it

A Murazzano questa domenica è in programma la prima edizione di "Cocci di Petali" dalle 10 alle 18 in Piazza Umberto I, nel Giardino Tovegni e nell’area della torre medievale. Oltre a ceramisti e vivaisti si potrà trovare lo Street Food, il Pianoforte "open free", il Tiro con arco, ASD Gruppo Monregalesi di Villanova Mondovì, prove di tiro con l’arco, la Tombola di Robin Hood, la Mostra all'aperto in Piazza della Parrocchia dell'artista Alessandria Franco. La Torre medievale sarà visitabile dalle 10.00 alle 17.00, il Santuario della Beata Vergine di Hal e il Giardino Tovegni saranno visitabili tutto il giorno. Info: www.facebook.com/obiettivocomunemurazzano.

A Magliano Alfieri nel fine settimana ci sarà Urtija, la manifestazione che riflette la - e sulla - provincia. Sotto il «segno dell’ortica» ci sarà spazio per arte, dibattiti, musica, escursioni guidate e degustazioni in-festanti. La giornata di oggi, domenica 28, inizia con l’arte contemporanea. Alle 11.00, presso il Centro Sportivo di Magliano Alfieri Pablo Pinxit e Christian Gancitano inaugureranno ufficialmente l’opera d’arte muraria realizzata insieme ai Ragazzi del Roero. A seguire pranzo comunitario. Alle 15.00, tutti in piazza del Castello per la passeggiata letteraria a cura della guida naturalistica Martina Cerutti, poi dibattito su vini abbandonati e birra all’ortica e musica con la selezione di Radio Fujot. Info: www.facebook.com/tanaroliberatutti.

Questa domenica viene proposto dalla Fondazione Ferrovia Fs un viaggio in valle Tanaro a bordo di un treno storico (carrozze Corbellini degli Anni ’50), attraverso terre boscose che dall’Appennino conducono alle Alpi del mare. Si partirà da Torino per Ceva e, da quest’ultima stazione, sarà possibile fermarsi in tre borghi: Nucetto, Bagnasco e Ormea, teatro di eventi culturali, performance di teatro, danza e musica. A Ormea dalle 10, sono previsti itinerari musicali in via Roma e nell’area della Stazione. Alle 15 all’Operaia è prevista la conversazione con la cantautrice Nada. Alla stessa ora a Nucetto, nell’area del castello, Jacopo Fo proporrà la pièce «Com’è essere il figlio di Franca Rame e Dario Fo». Sempre alle 15, per le vie di Bagnasco, performance artistiche con il ballerino di fama internazionale Salah. Per tutta la giornata le guide turistiche saranno a disposizione per scoprire le bellezze storiche e architettoniche dei tre borghi. Info e prenotazioni: www.railbook.it/bon-viaggio-nellarte-dei-borghi-dellalto-tanaro

In questo fine settimana, in Valle Gesso è in programma “Move to be green”, prima edizione di una manifestazione che valorizza gli sport outdoor del territorio e l'approccio "dolce" all’ambiente fragile e di elevata biodiversità del Parco naturale delle Alpi Marittime. Sarà un intero fine settimana di proposte di escursione, passeggiata con i muli, arrampicata, gite in mountain bike, podismo, attività divertenti, educative per adulti, ragazzi e bambini. Tanti gli ospiti d’eccezione tra cui, Marta Bassino e Tommaso Giacomel. Info e programma completo: www.facebook.com/ecoturismoinmarittime e www.facebook.com/areeprotettealpimarittime.

Questa domenica a Saluzzo dalle 10 in piazza Cavour, sotto l'ala di ferro si svolgerà la seconda edizione di "Nen Mac Tabui", sfilata e attività per cani. Le attività inizieranno già dal mattino dalle 10 con percorsi di mobility e i giochi di attivazione aperti a tutti i partecipanti. Dalle 10 alle 14 saranno raccolte le iscrizioni ad offerta libera. E’ richiesto il certificato di identificazione del cane (microchip / tatuaggio). Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara ricco di omaggi. A tutti i bambini in omaggio l’album Amici Cucciolotti offerto da Pizzardi Editore. Alle 14.30 si darà inizio alla sfilata amatoriale di cane con accompagnatore, aperta a tutti. Una giuria decreterà i vincitori tra i partecipanti. Si premierà il maschio e femmina più anziani o più giovani, il cane più simpatico, il più lento, il più grasso, il più smilzo, il/la conduttore/ice più giovane. Info: www.facebook.com/ConfcommercioSaluzzo.

Appuntamento a Caraglio con la mostra-mercato “Di filo in filo”, che si svolge in questo fine settimana al Filatoio. Tema portante di questa edizione è il riciclo, la rigenerazione e il riutilizzo che possono essere applicati ad ogni specialità tessile. Protagonisti saranno i tessuti e i filati naturali, come seta, cotone, lino e canapa. Saranno presenti artigiani ed hobbisti nelle specialità della tessitura, della sartoria, del feltro, del macramè, del ricamo, del cucito creativo, della maglia e dell’uncinetto. Sarà possibile partecipare a visite attive e laboratori anche per i bambini. Si potranno osservare i bachi da seta che stanno crescendo per arrivare in giugno a produrre i bozzoli. Nei giorni della mostra sarà possibile visitare il Museo del Setificio piemontese e la Porta di Valle. Info: www.facebook.com/filatoiocaraglio.

“Alla ricerca delle erbe buone” è il titolo dei due appuntamenti in programma a Stroppo questa domenica e sabato 24 giugno. Durante l’iniziativa ci sarà l’opportunità di imparare a riconoscere e utilizzare le piante spontanee commestibili attraverso una camminata con l’esperta Cinzia Cesano. Sono previste alcune tappe con buffet aromatico. Per l’appuntamento del 28 maggio, ritrovo fissato alle ore 9,30 in zona Paschero di Stroppo. Il costo è di 15 euro più 5 euro di tessera. Info e locandina: www.vallemaira.org/eventi/passeggiate-con-raccolta-di-erbe

Giornata tra i Giardini delle Essenze questa domenica, 28 maggio, con laboratori, visite guidate e attività varie presso i giardini aderenti all’iniziativa. A Cherasco dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile visitare in autonomia o con guide esperte l’Antico Orto dei Padri Somaschi il Giardino dei Semplici. Sono in programma laboratori e workshop, per bambini e per adulti. Info: www.comune.cherasco.cn.it.

Fanno parte della rete l’Orto Romano a Bene Vagienna, i Giardini del Priorato di San Pietro a Cavallermaggiore, il Giardino delle Essenze a Lagnasco, il Museo-Giardino della Civiltà della seta “Mario Monasterolo” a Racconigi e il Giardino dei Sensi del MÚSES - Accademia Europea delle Essenze a Savigliano, ma si potranno visitare in esclusiva altri giardini storici a Savigliano e urbani a Cavallermaggiore grazie ad appositi tour guidati, il cantiere del futuro Giardino della Casa del Custode nel Parco di Palazzo Galvagno a Marene, l’anfiteatro sonoro e il parco del Castello di Coazzolo (Asti) che ospita una scultura di Michelangelo Pistoletto, il Roseto di re Carlo Felice e Maria Cristina nel Parco del Castello di Govone. Non mancheranno le suggestioni gastronomiche. Alcuni ristoranti, infatti, proporranno piatti a base di fiori eduli ed erbe aromatiche. Scoprile su: www.facebook.com/leterredeisavoia.

A Pian Munè, Paesana, questa domenica alle 10.30, è in programma la passeggiata alla scoperta della rana temporaria con guida naturalistica. Il ritrovo è al Rifugio di Pian Munè per la partenza. La passeggiata sarà verso la Trebulina, alla ricerca dei piccoli specchi d’acqua dove la rana temporaria depone le uova. Durata della camminata, adatta a tutti, 90 minuti. Attrezzatura necessaria: scarponcini impermeabili, eventuale kway. Info: www.pianmune.it

Spettacoli e musica

A Savigliano questa domenica, 28 maggio, alle 16 e 17.30 nel ridotto del Teatro Milanollo, in piazza Turletti, è in programma "Le stanze di Checov", spettacolo di fine anno del laboratorio teatrale Associazione Teatro e Società. Ingresso libero. Info: www.comune.savigliano.cn.it nella sezione “Maggio in Città”.

Per il festival Italy&Usa Alba Music Festival, in San Giuseppe, oggi alle 11 con componimenti di Schumann, Schubert e Brahms eseguiti dal Trio Odyssee. Alle 16, in San Domenico, si esibirà la Lugano percussion ensemble; alle 18, in San Giovanni ci sarà il coro Haec dies, diretto da Ezio Aimasso e accompagnato dall’organo di Letizia Romiti. Alle 21, in San Domenico, suoneranno invece gli Alba music festival virtuosi. Info: www.albamusicfestival.com/en/italy-usa-alba-music-festival-2023

A Cuneo appuntamento con “Città in note. La musica dei Luoghi” che torna fino al 29 maggio con un fitto programma di concerti, talk, workshop e incursioni musicali che renderanno il capoluogo della provincia Granda capitale della musica e della cultura. Oggi l’Orchestra Reusónica Triosensibilizzerà il pubblico su sostenibilità e all’ecologia proponendo, dalle 10 alle 12.30, un laboratorio rivolto alle famiglie e, alle 17, un concerto world music e jazz. L’ensemble di percussioni Tamtando al Parco Fluviale proporrà alle 11.30 e in replica alle 12.30 e alle 15, una performance green ispirata alla terra e all’acqua. Doppio appuntamento in piazza Virginio, con gli alunni delle scuole di musica alle 14.30 e l’orchestra del triennio del Liceo Ego Bianchi alle 19.

Alle 11, l’Academia Montis Regalis presenterà in San Francesco Ave Crux Benedicta, un concerto dedicato al repertorio sacro in San Francesco. Nella Chiesa di Santa Croce l’Orchestra sinfonica “Bartolomeo Bruni” alle 18.30 eseguirà brani di Haydn e Mozart.

Questa domenica alle 18, presso il Giardino della Sala delle Armonie a Magliano Alfieri, appuntamento per la stagione concertistica dell'associazione culturale Santa Cecilia: “Gianni Schicchi: Opera Pop”. La serata sarà dedicata alla divertente opera comica in un atto del MaestroGiacomo Puccini, rivisitata in chiave moderna. Ingresso libero, necessaria la prenotazione. In caso di maltempo, l’evento avrà luogo alle 18.30 presso Palazzo polifunzionale, via Cecilia Morando, sempre a Magliano Alfieri. Info: www.facebook.com/AssociazioneCulturaleSantaCecilia.

Appuntamento oggi con il teatro e la solidarietà al Politeama di Bra, dove alle 21 sarà messa in scena la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola”. La storia è tratta da un romanzo diDavid Forrest, che ipotizza un nuovo diluvio universale, con un modesto prete di paese, chiamato a realizzare la nuova arca di salvataggio. L’ingresso è libero a offerta, da devolvere ai percorsi di integrazione sociale per rifugiati e richiedenti asilo, proposti da SaiCuneo. Info: www.turismoinbra.it.

Questa domenica alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Monastero di Manta, per la rassegna "Inscena", a divertire, incantare e far pensare grandi e piccini ci sarà la compagnia Kabuki di Bagnolo. Lo spettacolo "Mondo Rotondo" di R. Sparno racconta di una regina di un mondo quadrato che dorme male: e come potrebbe dormire bene su un letto quadrato con un pigiama quadrato e un cuscino quadrato? In questo mondo così spigoloso arriva un viaggiatore da un mondo rotondo e lui stesso è rotondo nei modi e nelle vesti. I due si osservano, si studiano, si confrontano. Troveranno il modo per essere amici? In scena Donatella Boglione e Valter Lunetti. Costo del biglietto 5 euro, su prenotazione. Info: pagina Facebook Compagnia Teatrale Primo Atto.

Oggi alle 16.30 presso la Chiesa di San Paolo a Caraglio, andrà in scena “Il chicco di grano”, una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull'amore per la natura e la ciclicità delle Stagioni, pensata per un pubblico di piccoli spettatori. Lo spettacolo racconta la storia di due formiche, Milly e Molly, che, come ogni anno in estate, partono in cerca delle provviste da raccogliere e conservare in vista dei mesi invernali. Biglietti disponibili on line su ticket.it o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo. Info: www.santibriganti.it

A Cuneo torna a esibirsi questa domenica il Coro degli Afasici “Enrico Catelli” di A.L.I.Ce. Cuneo Odv, associazione di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale. Lo farà nell’auditorium Foro boario “Varco” alle 17 in un concerto dal titolo “La musica è il più potente farmaco non chimico”. Citazione del medico e scrittore Oliver Sacks, che per tutta la vita ha studiato e raccontato il potere straordinario della musica come vera terapia. Ingresso libero e gratuito, accessibile alle persone con disabilità. Info: www.facebook.com/ALICeCuneoOdv.

Oggi alle 17 ad Alba è in programma “Requiem” di Fauré con la partecipazione del coro di voci bianche dell’Istituto Musicale di Alba. Il concerto vedrà unite l’Accademia Corale Stefano Tempia, l’Orchestra Melos ed i Cori di voci bianche del Civico Istituto Musicale “L. Rocca” di Alba e della Scuola Civica Musicale “V. Corino” di Nichelino nell’interpretazione del Requiem, op. 48 per soli, coro e orchestra di Gabriel Fauré. Info: pagina Facebook del Comune di Alba.

Per la rassegna Roero cultural events appuntamento questa domenica, nel salone polifunzionale di Piobesi d'Alba, con il violinista Daniele Sabatini e con il pianista Simone Rugani che eseguiranno branidi Brahms, Castiglioni e Ravel. Info: www.facebook.com/roeroculturalevents.

Cultura, castelli aperti, musei e mostre

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questa domenica saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori.

Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a CherascoPalazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, la Cassa Natale di Silvio Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it

In questo fine settimana prime aperture della stagione del Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto. Le visite guidate avranno come fulcro il castello, ma comprenderanno anche il borgo medioevale, la parrocchiale di San Lorenzo, una delle più belle chiese rinascimentali del Piemonte dichiarata monumento nazionale, la chiesa di Sant'Agostino oggi sconsacrata ma custode di pregevoli affreschi del Quattrocento e la chiesa di San Martino custode di raffinati affreschi tardogotici, tra i più importanti della provincia di Cuneo.

Il Castello della Manta partecipa al fine settimana dedicato "Alla Scoperta dei Circondari". Guide naturalistiche accompagneranno i visitatori in camminate culturali intorno al castello, dal giardino per la via della boschina e la via delle mura fino al Ciuchè, e in trekking collinari, con partenza (e ritorno) dal Castello della Manta fino alla Castiglia di Saluzzo o al Castello di Verzuolo. Non solo passeggiate, ma un progetto articolato che offre visite a tema e incontri dedicati alle connessioni tra ambiente, salute e identità dei luoghi. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi.

Al Castello della Margarita questa domenica dalle 15 alle 18 si terrà Aromaterapia: la salute con le essenze al Castello della Margarita. Si scopriranno le essenze del giardino e si raccoglierà il necessario per produrre un idrolato, da portare a casa. Stefania Dell’ Anese, erborista, spiegherà l’uso e le proprietà degli oli essenziali. Il costo del pomeriggio, comprensivo di materiale, è di 25 euro. I bambini sotto i 12 anni gratuiti. Prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni: www.castellodellamargarita.com/eventi

Ha riaperto al pubblico dalle 10 alle 19 il Forte Albertino di Vinadio con tante possibilità di visita e nuove proposte dedicate agli amanti dell’outdoor. Info ed eventi: www.fortedivinadio.com e www.facebook.com/fortedivinadio

Il Museo Mallé di Dronero ha inaugurato una nuova mostra dedicata a Armida Barelli, importante figura femminile con un ammirevole impegno per l’emancipazione ed i diritti delle donne. Nata a Milano nel 1882 da una famiglia borghese, studiò in un collegio svizzero di suore. Animo ribelle fin da subito, negli anni maturò una profonda fede religiosa e soprattutto il bisogno di far qualcosa di concreto per le donne ed i loro diritti. Fondatrice con padre Gemelli dell’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo e dell’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. Nel 1921, fu tra i fondatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Nel 1946 venne nominata vicepresidente generale dell’Azione Cattolica da Pio XII. È stata dichiarata Beata il 30 aprile 2022. Ad ingresso gratuito, la mostra “Incursioni storiche al Museo Mallé” dedicata ad Armida Barelli sarà visitabile fino al 18 giugno. Info: www.facebook.com/museomalle.

Oggi, 28 maggio, ad Alba si potrà vivere l’esperienza dell’“Escape Room” ambientata nelle sale del museo Mudi. I partecipanti saranno bloccati nel tempo, tra i resti di un antico edificio romano e quelli della cattedrale medievale e avranno minuti di tempo per trovare gli indizi, identificare codici, risolvere indovinelli e combinazioni, ed aprire un lucchetto dopo l’altro fino a ritrovare il cappello del vescovo. Solo così potranno tornare nel loro tempo. Verranno organizzati tre turni per giocare: h. 19, 20.30 e 22. Info: www.visitmudi.it.

La mostra “La Bicicletta” fino ad oggi, 28 maggio, verrà ospitata all’interno di Palazzo Mathis a Bra. L’esposizione è dedicata alla collezione privata di Luciano Cravero, che fin dalla giovinezza si è dedicato con grande impegno nella salvaguardia e diffusione del patrimonio storico del ciclismo. Oltre alle immancabili bici da corsa e a cimeli legati al Giro d’Italia come la prima maglia rosa risalente agli anni Trenta, tra gli oggetti esposti ci saranno le curiose biciclette legate agli antichi mestieri come quella del vecchio macellaio o quella da Bersagliere. Inoltre, una sala sarà interamente dedicata alla “penna” braidese Giovanni Arpino. Info: www.turismoinbra.it.

Nella galleria Casa Francotto a Busca rimarrà visitabile fino ad oggi la mostra “Libere espressioni d’arte” con esposizioni di un interessante gruppo di artisti, per un evento curato da Fernanda Prudenzano di Art en Ciel. L’orario di apertura venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,30 alle 19. Ingresso libero. Nei sabati di apertura, dalle ore 16 si terranno le demo-performance gratuite da parte degli amici-artisti, grandi acquerellisti internazionali, che daranno prova della loro maestria di fronte al pubblico. Info: www.comune.busca.cn.it

Questa domenica alle 15.00 ci sarà l’apertura della torre nel parco del castello di Envie con visita gratuita ed esposizione di foto con incisioni rupestri e del Mombracco; a seguire: dalle preziose ricerche dello scrittore e poeta Claudio Midulla, "La torre e le sue mille curiosità", letture storiche ed inedite sul castello e le sue torri a cura del Circolo LAAV di Torre Pellice con accompagnamento musicale. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata in data da destinarsi. Info: info@argic.it e latorrenelparco@gmail.com