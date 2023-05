Alluvione Emilia Romagna: "Grazie al grande cuore Monregalese"

Gentile direttore, Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contributo concretamente alla raccolta che abbiamo organizzato in favore delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.

In primis il Comune di Mondovì, sempre pronto a tendere una mano a chi si trova in difficoltà: è bastato spiegare alla Giunta e al Comandante della Polizia Locale il nostro progetto per avere immediatamente degli alleati impareggiabili.

Appena venuti a conoscenza dell'iniziativa, come già successo in passato, LPM Pallavolo e la ditta Caramello Escavazioni non ci hanno pensato su un momento prima di offrirci i loro furgoni per permetterci di recapitare il pù presto possibile ciò che stavamo raccogliendo.

Anche le aziende monregalesi interpellate non si sono certo tirate indietro: Roikemi, Deterplast e Futura Srl, hanno donato gran parte della merce che abbiamo consegnato.

Con l'ulteriore solidarietà e generosità di privati, siamo riusciti a raccogliere circa trenta quintali di detersivi, spugne, stracci, stivali, scope, pale, disinfettanti, alimentariche, purtroppo, sono diventati introvabili nelle aree alluvionate.

Grazie ancora per averci dato l'opportunità di fare la differenza nella vita di chi è stato colpito dall'alluvione.

Un ulteriore grazie è per quei volontari che continuano ad operare nel fango, utilizzando le proprie forze e il proprio tempo in cambio di un semplice sorriso. Martedì anche Mauro, esperto volontario monregalese partirà per operare con l'escavatore nella speranza di riuscire a togliere il fango prima che si indurisca del tutto.

Noi non ci fermiamo qui, stiamo mantenendo i rapporti che alcune associazioni di volontariato operano concretamente nel fango.. e presto vi racconteremo le nuove iniziative che abbiamo in mente!

La vostra generosità e la vostra solidarietà resteranno sempre nel nostro cuore.