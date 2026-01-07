Lotteria Italia, la Granda resta a secco: nessuna vincita in provincia di Cuneo

Un esito amaro per il Cuneese, che anche quest’anno ha risposto con entusiasmo all’appuntamento con la Lotteria Italia, ma senza riuscire a centrare alcun premio nelle categorie ufficialmente estratte e pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per i vincitori a livello nazionale, intanto, si apre la fase della riscossione dei premi. Dal momento della pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti nel bollettino ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, decorrono infatti sei mesi di tempo, pari a 180 giorni, entro i quali è possibile incassare la vincita. Come ricorda Agipronews, il premio può essere riscosso presentando il biglietto vincente, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile inviare il tagliando all’Ufficio Premi, a rischio del possessore, indicando le generalità e la modalità di pagamento prescelta: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Procedure analoghe sono previste anche per i premi ottenuti tramite biglietti acquistati online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, l’IBAN e la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente.

Per la provincia di Cuneo resta dunque solo la delusione di un’edizione senza premi, in attesa che la fortuna torni a bussare alle porte della Granda nelle prossime estrazioni.