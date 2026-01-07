 / Attualità

Attualità | 07 gennaio 2026, 08:04

Lotteria Italia, la Granda resta a secco: nessuna vincita in provincia di Cuneo

Oltre 44 mila biglietti venduti, ma dalla Befana nessun premio per il territorio cuneese nell’estrazione finale andata in onda su Raiuno

Lotteria Italia, la Granda resta a secco: nessuna vincita in provincia di Cuneo

Un esito amaro per il Cuneese, che anche quest’anno ha risposto con entusiasmo all’appuntamento con la Lotteria Italia, ma senza riuscire a centrare alcun premio nelle categorie ufficialmente estratte e pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per i vincitori a livello nazionale, intanto, si apre la fase della riscossione dei premi. Dal momento della pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti nel bollettino ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, decorrono infatti sei mesi di tempo, pari a 180 giorni, entro i quali è possibile incassare la vincita. Come ricorda Agipronews, il premio può essere riscosso presentando il biglietto vincente, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile inviare il tagliando all’Ufficio Premi, a rischio del possessore, indicando le generalità e la modalità di pagamento prescelta: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Procedure analoghe sono previste anche per i premi ottenuti tramite biglietti acquistati online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, l’IBAN e la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente.

Per la provincia di Cuneo resta dunque solo la delusione di un’edizione senza premi, in attesa che la fortuna torni a bussare alle porte della Granda nelle prossime estrazioni.

redazione

