Al NUoVO di Cuneo si presenta "Spomenik. Viaggio Spaziale nella Jugoslavia che resta"

"Spomenik. Viaggio Spaziale nella Jugoslavia che resta" questo il titolo del libro di Gianni Galleri, grande appassionato di viaggi, di calcio e di paesi che non esistono più.

La presentazione si svolgerà al NUoVO di Cuneo sabato 17 gennaio alle 17.

Autore di numerosi reportage, Galleri collabora con diverse testate e siti italiani, tra cui Meridiano 13 (di cui è fondatore) e Sport People. Ha realizzato podcast e documentari dedicati all’Europa dell’Est e ai Balcani. Tra i suoi libri si ricordano La città del football, Curva Est, Questo è il mio posto per Urbone Publishing; Pašić. Predrag difende Sarajevo per Garrincha Edizioni; e Balkan Football Club (due edizioni) per Bottega Errante Edizioni.

l volume prende spunto dagli spomenik, i monumenti commemorativi realizzati nell’ex Jugoslavia per onorare chi ha perso la vita difendendo la libertà collettiva. Opere monumentali e visionarie, legate all’arte astratta e futurista, al cemento e a forme insolite, spesso collocate in luoghi ameni e proiettate simbolicamente verso il futuro. Attraverso questi monumenti, Galleri costruisce un racconto che intreccia architettura, memoria, identità, nostalgia e storia, dando vita a un viaggio ricco di incontri, meraviglia e convivialità.

Il libro attraversa Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo e Italia, accompagnando il lettore alla scoperta di questi straordinari segni lasciati nel paesaggio e nella memoria collettiva. Il volume è arricchito dalla postfazione di Eric Gobetti e dalle illustrazioni di Federica Moro.