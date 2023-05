Marea arancione per “Spazzamondo” a Rifreddo

Sono stati davvero tanti coloro che hanno preso parte all’iniziativa “Spazzamondo” recandosi in piazza della Vittoria a Rifreddo per contribuire a rendere più bello e pulito il paese.

Una sorta di marea arancione che, dopo essersi attrezzata di pinze, guanti, sacchi nonché di magliette e bandana con il logo dell’iniziativa voluta dalla Fondazione Crc, si è riversata per i saliscendi delle vie rifreddesi raccogliendo ciò che negli ultimi tempi era stato abbandonato sui bordi delle stesse. Un’opera di pulizia a cui, come ormai da tradizione, hanno partecipato molti cittadini residenti nel comune ma anche diverse persone provenienti dai paesi vicini e soprattutto tantissimi ragazzi delle scuole.

“Ormai da anni - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - cerchiamo di coinvolgere fin dalla più tenera età i ragazzi nelle iniziative sul rispetto dell’ambiente e sui temi dei rifiuti. Le iniziative sono state molteplici e devo dire che grazie alla collaborazione dell’istituto comprensivo nel tempo i risultati sono stati davvero importanti”.

Risultati che si sono visti anche nell’occasione di “Spazzamondo” visto che nonostante la grandissima partecipazione la quantità di rifiuti raccolta alla fine non è stata così importante.

“Fortunatamente - aggiunge la consigliera Cristina Rolando - sono lontani i tempi in cui nel corso di iniziative come Puliamo il mondo lungo le nostre strade si raccoglieva praticamente di tutto e non era difficile vedere lungo le aree intorno al Po veri e propri abbandoni di rifiuti ingombranti. Certo il problema dell’abbandono di rifiuti non è risolto e pratiche come quella di gettare i mozziconi di sigaretta a terra sono ancora piuttosto diffuse ma grazie alla sensibilizzazione delle nuove generazioni ed a belle iniziative come Spazzamondo la situazione non potrà che migliorare ulteriormente nei prossimi anni”.