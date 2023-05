A Cuneo inaugurato ParenteSi, punto di ascolto genitori di Cerialdo

A Cuneo si è inaugurato venerdì 26 maggio ParenteSi, il punto di ascolto genitori di Cerialdo. Allestito nei locali dell’ex scuola elementare del quartiere, ParenteSi è la risposta all’esigenza di dare ai genitori un luogo vicino e di facile accesso dove trovare in modo informale chi può informare su servizi, possibilità e attività presenti nel quartiere cuneese e non solo. Senza sovrapporsi agli altri servizi dedicati alle famiglie, ParenteSi mette al centro i ragazzi e le ragazze dando la possibilità ai genitori di conoscere e di confrontarsi con gli educatori. Un punto di riferimento, affiancato ai luoghi del doposcuola e delle attività dedicate ai ragazzi, che sia un primo confronto sulle problematiche sociali ed educative che i genitori devono affrontare.



All’inaugurazione l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cuneo, Paola Olivero, e la responsabile del progetto CostellAzioni della cooperativa MOMO, Ileana D’Incecco, hanno presentato, insieme agli altri partner del progetto, lo spazio alle famiglie del quartiere coinvolgendo tutti da subito a partecipare “mettendoci mano”: ragazzi, genitori, enti e Istituzioni, infatti, sono stati coinvolti nel dare il tocco conclusivo rifinendo gli alberi, simbolo di crescita, che compongono la scenografia di ParenteSi.



L’angolo, ricavato all’interno dell’ex scuola elementare di quartiere, è stato pensato e allestito partendo dalla rete di comunità creata da CostellAzioni, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coinvolgendo cooperativa Momo, Caritas e Comune di Cuneo per la realizzazione.



“ParenteSi – spiega Ileana D’Incecco – rappresenta appieno uno dei punti forti del progetto CostellAzioni: la volontà di sviluppare una rete virtuosa che consenta alla comunità, passando dal canale sensibile dell’educazione, di conoscere iniziative e attività.”



Nel suo intervento l’assessore di Cuneo, Paola Olivero, ha sottolineato come il Comune sia sempre felice di poter partecipare e sostenere le iniziative che, come questa di Parentesi, mettono al centro il cittadino e permettono di avere una pluralità di prospettive attorno alla famiglia.



“ParenteSi – spiega Nicolò Cassano, educatore Caritas per il quartiere Cerialdo – vuole essere un piccolo porto sicuro e accogliente in cui i genitori possano trovare un primo confronto, informazioni e indicazioni per trovare la giusta rotta tra i tanti servizi e attività presenti per loro e i loro figli.”



l progetto CostellAzioni vede attorno al capofila Cooperativa Momo, numerosi partner: Cooperativa Emmanuele, Consorzio socio assistenziale del cuneese, Comune di Cuneo, Comune di Dronero, Caritas Cuneo, APICE (Associazione Per l'Incontro delle Culture in Europa), Casa del Quartiere Donatello, Metodi e Poliedra oltre a moltissimi Istituti scolastici dei territori coinvolti



Il progetto CostellAzioni opera oltre che a Cerialdo anche sui territori dei quartieri Donatello, Cuneo Storica, a Borgo San Giuseppe e Dronero.