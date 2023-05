Savigliano, dal suo lancio 150 sottoscrizioni per la raccolta di firme su piazza del Popolo

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Sabato 27 maggio, dalle ore 10.30 alle 12, si è tenuta la manifestazione per lanciare la raccolta firme “Una piazza da vivere”, con la quale si richiede all’Amministrazione di rivedere la decisione di utilizzare Piazza del Popolo come parcheggio anche nel periodo estivo.

L’attuale ordinanza dà la possibilità di parcheggio sulla piazza fino al 10 giugno. Nell’ultimo Consiglio comunale l’Amministrazione ha tuttavia annunciato che durante il prossimo periodo estivo sarà data la possibilità di continuare a parcheggiare in virtù dei cantieri di riqualificazione di piazza Schiaparelli.

Tuttavia, da quanto ci risulta, il progetto di riqualificazione di piazza Schiaparelli deve essere ancora approvato (e lo sarà probabilmente entro il 30 giugno) e, considerando le normali tempistiche di una gara a evidenza pubblica, è assai improbabile che i lavori inizino prima di settembre/ottobre di quest’anno.

L’evento di sabato scorso ha, inoltre, avuto un momento di approfondimento e di riflessione legato al futuro della piazza, con diversi interventi, con l’obiettivo di allargare il ragionamento.

Paolo Tesio, capogruppo di Spazio Savigliano in consiglio comunale, ha fatto un riepilogo sulla situazione attuale, sulla necessità di riqualificare la piazza e di inserire tale opera all’interno di un quadro più ampio di revisione del Piano Urbano del Traffico della città, e di come si sta provando a portare avanti queste battaglie anche dalla minoranza.

L’architetto Andrea Delpiano, membro della commissione giudicatrice del concorso d’idee su Piazza del Popolo svoltosi nel 2022, ha ricostruito lo svolgimento del concorso, evidenziando le caratteristiche salienti della piazza dal punto di vista tecnico e storico e le potenzialità che la piazza offre in ottica di una sua riqualificazione.

Sara Tomatis, assessore al Turismo del Comune di Cuneo, ha portato invece l’esperienza di processi di pedonalizzazione del centro storico che sono stati attuati a Cuneo nell’ultimo decennio.

La raccolta di firme, che dal suo lancio conta già oltre 150 adesioni, continuerà online al link che si può trovare sul sito www.pdsavigliano.it/petizioni, mentre si stanno organizzando altre occasioni per firmare la petizione in presenza, come durante l’apertura settimanale della sede di via Trossarelli 8, il martedì mattina dalle 10 alle 12. Infine, la raccolta firme sarà consegnata al sindaco prima dello scadere dell’ordinanza in corso sulla piazza.

Spazio Savigliano

Partito Democratico – Circolo di Savigliano

Savigliano Domani