Ecco perché devi introdurre la possibilità di pagamento rateale sul tuo e-commerce

Non importa che tu abbia prodotti molto costosi o economici, dopo gli anni di pandemia siamo nel mezzo dell’inflazione con costi sempre in crescita ma le persone ogni tanto vogliono concedersi qualche sfizio. Se prima i pagamenti rateali e i prestiti erano relativi a grandi elettrodomestici, l’acquisto di auto o comunque spese importanti, con l’avvento di internet le cose sono cambiate: sono moltissimi i servizi di pagamento rateale che possiamo trovare sugli e-shop. E tu hai un e-commerce? Hai mai pensato di implementare questo metodo di pagamento?

Negli ultimi anni, il mondo dell’e-commerce ha visto un aumento esponenziale delle transazioni online, ciò ha permesso alle imprese di raggiungere un pubblico globale e vendere prodotti in tutto il mondo. Sebbene gli acquisti online siano diventati sempre più diffusi, alcuni clienti hanno ancora bisogno di essere persuasi al momento dell'acquisto.

Molti consumatori potrebbero essere interessati ad acquistare un prodotto, ma potrebbero non avere la liquidità sufficiente per pagare l'importo in una sola soluzione. In questi casi, il servizio di pagamento rateale diventa la soluzione ideale: è stato dimostrato che le aziende che incorporano il pagamento a rate sulla loro piattaforma di e-commerce hanno un notevole vantaggio competitivo rispetto a quelle che non lo fanno.

Scegli il servizio di pagamento rateale giusto per il tuo e-commerce

Il primo passo per integrare il servizio di pagamento rateale sul tuo e-commerce è la selezione del fornitore di servizi giusto per le tue esigenze. Ci sono molte opzioni disponibili in questo settore, quindi è importante scegliere una soluzione che soddisfi le esigenze della tua attività.

Prima di decidere, assicurati che tu e il tuo fornitore di servizi di pagamento rateale abbiate la stessa visione; assicurati che la soluzione che stai scegliendo possa essere facilmente integrata sulla tua piattaforma di e-commerce, così da offrire un'esperienza di acquisto fluida ai tuoi clienti. Un opzione di crescita è sicuramente FLOA Pay, un sistema di pagamento a rate che ti permette di offrire questa promozione disponibile a partire dai 30 ai 6000 euro a seconda del contratto selezionato; il plus è che copre diverse parti d’Europa, sostenendo quindi anche gli e-commerce con pubblico internazionale.

Come funziona il servizio di pagamento rateale

Il servizio di pagamento rateale funziona in modo diverso per ogni fornitore di servizio. Di solito, quando un cliente sceglie di pagare in rate, il prezzo totale del prodotto viene diviso in pagamenti mensili, diluendo così il costo complessivo del prodotto stesso senza caricare interessi.

Il cliente può scegliere di pagare queste rate mensili mediante un pagamento automatico che scala mensilmente l’importo dalla carta di credito. Alcuni fornitori di servizi di pagamento rateale utilizzano soluzioni tecnologiche come la verifica automatica del credito e la valutazione del rischio per garantire che i clienti siano idonei a questa opzione di pagamento. Altre società specializzate possono effettuare il prelievo diretto dal conto del cliente per rendere il processo di pagamento più fluido. In generale, sebbene il processo sia diverso a seconda del provider selezionato, il risultato sarà che il cliente potrà pagare il costo del prodotto in modo più funzionale e rateizzare la spesa.