L’opposizione ucraina si fa sentire dopo la sconfitta di Bakhmut

L’opposizione interna a Kiev era stata silenziata o isolata, soprattutto dopo l’inizio del conflitto nel 2022. Gravi segnali di intolleranza comunque si vedevano anche prima, con la messa fuorilegge dei partiti considerati filorussi. In questi mesi, Zelensky è stato molto bravo a concentrare su di sè l’attenzione mediatica e il consenso popolare.

Ma oggi i cittadini si ricordano che nel 2021 la sua popolarità era crollata, a causa degli scandali finanziari e di nomine sbagliate. E ora che la battaglia di Bakhmut si è trasformata in un disastro militare, molti ritrovano il coraggio di parlare e chiedere a Zelensky di cambiare rotta o di farsi da parte.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , l’ex consigliere presidenziale Oleg Soskin lo accusa di essere la causa di troppe morti inutili fra i soldati ucraini, mandati al macello senza speranza. Ed è secondo lui senza speranza pure la tanto annunciata controffensiva di primavera, che ancora non parte.

Se non inizierà o se finirà male, trascinerà nel baratro anche Zelensky. Se pure dovesse andare a buon fine, non migliorerebbe in un attimo la situazione disastrosa dell’economia ucraina e le cattive condizioni di vita dei suoi cittadini. Come evidenzia un articolo dello Wilson Center, un think tank di Washington, Zelensky ha dato un significato politico alla controffensiva, finendo per dipendere da essa.

E infatti si parla già di un suo eventuale sostituto, che dovrebbe presentarsi agli ucraini come lontano dagli attuali circoli di potere. Magari un militare che abbia acquistato popolarità con la sua condotta sul campo, un uomo forte che prometta di fare piazza pulita dei corrotti e di chi voleva vendere il Paese agli interessi occidentali.