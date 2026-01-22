L'istituto “Sebastiano Grandis” vince il FIRST® LEGO® League: Miglior Design del Robot

CUNEO – L’eccellenza tecnica e la capacità di innovazione dell’Istituto “Sebastiano Grandis” hanno trovato una nuova, prestigiosa conferma sul campo. Il 17 gennaio 2026, il team della scuola ha conquistato il premio per il Miglior Design del Robot alla FIRST® LEGO® League, un riconoscimento che premia la precisione meccanica, la qualità progettuale e l’efficacia delle soluzioni tecniche presentate.

Premiazione della FIRST LEGO League. Fare clic qui per il video dell’esperienza.

Il successo è il frutto del lavoro corale di un folto gruppo di studenti, coordinati dai docenti Leonardo Botto e Marco Oggero: Victoria Noelia Allamando, Wiam Mourad, Sara Cavallo, Miriam Chesta, Francesco Ghibaudo, Punam Saccato, Federika Gjabri, Nicolò Castagno, Simone Paradis, Mathilde Claudine Bruno, Claudia Martinez, Francesca Paschiero, Maurizio Martini, Davide Barletta, Romaissaa Selloum, Emma Giletta, Andrea Nobili, Barbara Brignone, Paolo Tchiemeni, Alex Rocchia, Noemi Bono, Margot Maccario, Hiba Saber, Rebecca Saba, Giulia Giraudo, Filip Scibilia e Giulia Gervasi.

La vittoria come Miglior Design del Robot è il risultato dell’impegno profuso dai ragazzi con costanza e determinazione e della loro capacità di affrontare problemi complessi con creatività e metodo.

Esperienze didattiche di questo tipo sono perfettamente in linea con lo spirito del nostro istituto: una formazione tecnica che unisce competenze professionali, pensiero critico e una forte dimensione collaborativa. Caratteristiche che saranno alla base del successo di un’altra importante attività annunciata nella stessa settimana: l’attivazione del nuovo percorso di durata quadriennale in Manutenzione e Assistenza Tecnica .

“Il risultato alla FIRST® LEGO® League conferma quanto i nostri studenti sappiano distinguersi quando vengono messi alla prova con attività autentiche, laboratoriali e interdisciplinari. - dichiara la dirigente Milva Rinaudo - Innovazione, progettazione e lavoro di squadra sono competenze centrali nella nostra idea di scuola, la stessa che ha guidato la costruzione del nuovo percorso quadriennale 4+2. Non si tratta semplicemente di un anno in meno, ma di un modo nuovo di fare scuola, più moderno, più efficace e più vicino al mondo reale.”

L’innovazione continua con il percorso Manutenzione e Assistenza Tecnica quadriennale: un’autostrada verso il mondo del lavoro e delle competenze

Proprio sulla scia di questa spinta all’innovazione, dall’anno scolastico 2026/2027 l’Istituto attiverà il nuovo corso quadriennale di Manutenzione e Assistenza Tecnica, inserito nella Filiera Formativa Tecnologico-Professionale 4+2.

Il progetto, nato da un lavoro di coprogettazione con aziende, enti di formazione e ITS Academy, mira a garantire una coerenza assoluta tra le competenze acquisite in classe e le richieste del mercato del lavoro. Il Prof. Roberto La Monica, referente dell’indirizzo, spiega la struttura del percorso:

“Si tratta di un progetto innovativo che permette agli studenti di conseguire il diploma in quattro anni, mantenendo invariata la qualità della preparazione e ampliando le opportunità professionali. Il percorso prevede più giorni di scuola, con avvio anticipato a settembre e conclusione posticipata a giugno, due rientri pomeridiani, didattica laboratoriale e interdisciplinare, attività progettuali e compresenze.”

Tutte le informazioni sul nuovo percorso e sull’offerta formativa del Grandis sono disponibili sul sito web istituzionale www.grandiscuneo.it.

La vittoria alla FIRST® LEGO® League e l’introduzione del nuovo percorso 4+2 confermano l’identità dell’Istituto “Sebastiano Grandis” come scuola innovativa, capace di mettere al centro gli studenti creando sinergie tra i loro talenti e le opportunità del territorio.