Referendum giustizia 2026: a Peveragno il via agli incontri di Panta Rei

Il referendum sulla giustizia di marzo 2026 è uno dei passaggi più importanti del dibattito civico di questa primavera. I cittadini italiani saranno chiamati alle urne il 22 e 23 marzo per rispondere a una domanda molto concreta: confermare o respingere una riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Questo significa che, se la riforma venisse confermata, i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti non potranno più cambiare funzione nell’arco della carriera come avveniva fino ad oggi, e verranno create due carriere distinte con propri ambiti di autogoverno, compresi organi autonomi e nuove regole disciplinari. Il voto non prevede quorum: il risultato è valido indipendentemente dall’affluenza, e decide se il testo già approvato dal Parlamento entri definitivamente in vigore.

Nel contesto di questo appuntamento elettorale, l’associazione culturale Panta Rei ha deciso di promuovere il SÌ al referendum. Con una delibera unanime del suo Direttivo, l’associazione ha costituito un Comitato del Sì per sostenere pubblicamente la riforma, offrendo supporto a enti locali, gruppi e cittadini interessati a organizzare momenti di confronto e informazione. Panta Rei spiega che votare sì significa sostenere una giustizia più trasparente, con ruoli chiari e imparzialità rafforzata, coerente con i modelli adottati in molte democrazie europee. In vista del referendum, l’associazione organizzerà incontri sul territorio per spiegare ai cittadini ciò che cambia e perché questa riforma è, secondo loro, un passo necessario.

Tra questi appuntamenti, il primo incontro pubblico si terrà a Peveragno, nel salone polivalente “Sala Ambrosino” presso la biblioteca comunale di Via Vittorio Bersezio n. 22, mercoledì 28 gennaio alle ore 20.45, con ingresso libero. L’iniziativa, organizzata da Panta Rei, porta il titolo “La Giustizia al voto: scenari, prospettive e ragioni del Sì”. Sarà un’occasione per confrontarsi in modo chiaro sulle implicazioni della riforma e sulle ragioni che spingono l’associazione a sostenere il sì.

L’incontro sarà introdotto da Enzo Tassone, già assessore di Peveragno, che aprirà la serata e darà il contesto locale dell’iniziativa. Tra i relatori principali ci saranno l’avvocato Maurizio Paoletti, vicepresidente di Panta Rei, che affronterà cenni storici e spiegherà il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura e la posta in gioco del referendum, e l’avvocato Carla Sapino, presidente di Panta Rei, che illustrerà le ragioni per cui, secondo l’associazione, la separazione delle carriere rappresenta un passo importante per la credibilità del sistema giudiziario. Guiderà il dibattito Guido Giordana, segretario di Panta Rei e sindaco di Valdieri. Sarà presente il consigliere regionale Federica Barbero.

In vista dell’incontro, l’avvocato Carla Sapino ha dichiarato “Crediamo che questo referendum sia un’opportunità per ridisegnare con più chiarezza e imparzialità il ruolo di giudici e procuratori. Una giustizia percepita come equa e trasparente aumenta la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Per questo invitiamo tutti a confrontarsi sui fatti e sulle implicazioni concrete di questa riforma prima di esprimere un voto consapevole”.

L’agenda di Panta Rei per i prossimi mesi prevede altri momenti di approfondimento nei comuni vicini, con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibile e stimolare una riflessione puntuale sui contenuti del referendum. Il dibattito sulla giustizia tocca aspetti tecnici e istituzionali, ma ha ricadute nella vita quotidiana: dalla trasparenza dei processi alla percezione di equità nel sistema giudiziario. Per questo, l’associazione ritiene importante che i cittadini arrivino alle urne ben informati.