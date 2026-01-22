Michelin Italia compie 120 anni e sceglie Cuneo come pioniere per l'automotive del futuro

Si trova proprio a Cuneo il “motore” più innovativo e produttivo della Michelin Italia, leader europeo nel settore della lavorazione della gomma per la produzione di pneumatici, che quest'anno compie 120 anni.

Negli ultimi cinque anni, Michelin ha investito 432 milioni di euro nelle fabbriche italiane, rafforzando competitività e digitalizzazione e migliorando la propria impronta ambientale.

Proprio oggi, Cuneo inaugura una nuova linea di produzione robotizzata, unica in Europa, che consente di produrre pneumatici di grandi dimensioni fino a 24 pollici. Grazie a queste innovazioni, Cuneo diventa lo stabilimento pioniere nello sviluppo di nuove gamme e nel testing di tecnologie pensate per le esigenze future dell’automotive.



Nel 2023 sono stati 60 anni dall'apertura dello stabilimento cuneese, quando nel 1963 il gruppo francese decise di avviare uno dei suoi insediamenti industriali più importanti nel Paese, dando vita a una realtà che ancora oggi costituisce un riferimento economico, occupazionale e sociale per tutto il territorio.

Ma in Italia è presente fin dal 1906, oltre un secolo di esperienza che ha attraversato diverse trasformazioni produttive, dimostrandosi al passo con i tempi e con una capacità produttiva di oltre 14 milioni di pneumatici/anno. Questa leadership si riflette anche nei dati di mercato più recenti: secondo Assogomma, nel 2024 Michelin ha confermato la prima posizione nazionale per tonnellaggio prodotto, rappresentando il 63% della produzione totale di pneumatici in Italia.

Guarda nel video l'intervista al direttore di stabilimento Simone Rossi:





Lo stabilimento di Cuneo è attualmente uno dei più grandi siti produttivi di pneumatici per auto del gruppo in Europa. Un impianto altamente tecnologico che negli anni ha conosciuto continui investimenti in innovazione, automazione e sostenibilità, mantenendo un ruolo centrale nella strategia industriale del colosso francese.

Accanto alla produzione, Cuneo ospita anche funzioni direzionali e di supporto fondamentali per Michelin Italia, confermando il legame storico tra l’azienda e il territorio. Un rapporto che va ben oltre l’aspetto industriale: Michelin è infatti da sempre protagonista della vita economica e sociale della provincia, con iniziative dedicate alla sicurezza stradale, alla formazione, al welfare aziendale e alla sostenibilità ambientale. Operando lungo l’intera filiera produttiva, Michelin non solo contribuisce direttamente all’economia locale, ma favorisce anche una rete di collaborazioni che coinvolge numerose imprese del territorio.

Nel corso degli anni lo stabilimento cuneese ha saputo affrontare trasformazioni profonde del settore automotive, adattandosi all’evoluzione del mercato e alle nuove esigenze legate alla transizione ecologica. L’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale, all’efficienza energetica e all’economia circolare è diventata parte integrante della visione aziendale, in linea con gli obiettivi globali del gruppo Michelin.

A livello globale, il Gruppo Michelin conta 129.800 dipendenti, 86 stabilimenti e un fatturato di 27,2 miliardi di euro. In Italia impiega si conferma anche come il principale datore di lavoro nel comparto, contando oltre 3.800 dipendenti distribuiti nei tre stabilimenti piemontesi di Torino – dove sono presenti anche la sede legale e il magazzino logistico – Alessandria, la sede commerciale di Milano e Cuneo con oltre 2700 dipendenti.



Nel 2024, grazie alla solidità delle proprie operazioni e agli investimenti messi in campo, Michelin ha creato un indotto pari a 328 milioni di euro e ha coinvolto 2.800 fornitori, confermando il proprio ruolo di motore dello sviluppo industriale e sociale, capace di sostenere l’occupazione e la competitività dell’intera area.

Lo stabilimento di frazione Ronchi a Cuneo ha simbolicamente avviato i festeggiamenti per i 120 anni di Michelin Italiana, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e dei media. Si proseguirà lungo tutto l'anno, con eventi dedicati ai siti e alle persone di Michelin, ai nuovi prodotti destinati a numerose tipologie di veicoli, fino alla presentazione della Guida Michelin in novembre, passando per il compleanno dello stabilimento di Alessandria, fiore all’occhiello per la produzione di pneumatici autocarro.