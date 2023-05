Bra, il grande cuore degli Alpini batte nel segno della solidarietà

Bra e gli Alpini: un rapporto speciale per gli ideali che oggi vengono portati avanti da oltre 350 associati, concretizzati e attualizzati attraverso le numerose attività di volontariato a testimonianza di un legame indissolubile.

L’ultimo esempio è arrivato nel corso della due giorni di festa (sabato 27 e domenica 28 maggio), quando la città della Zizzola ha celebrato i cento anni del Gruppo di Bra dell’Associazione Nazionale Alpini, per poi essere raggiunta dai gruppi della Sinistra Tanaro per l'annuale raduno delle penne nere del Roero.

In questo clima di gioia, scandito da tanti momenti importanti, la Corale dei congedati della Brigata Alpina Taurinense, protagonista di un’applaudita esibizione al teatro Politeama, ha staccato un assegno di 300 euro a favore della Onlus “SOS Bra chiama Bra” che aiuta le fasce di popolazione più in difficoltà. Perché se ci deve essere festa, è giusto che ci sia per tutti.