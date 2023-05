Mattia Germone succede a Carlo Comino alla guida dell'Ascom Monregalese

La nuova Assemblea di Rappresentanza Economica Territoriale eletta la settimana scorsa dai soci iscritti all'Ascom Monregalese, ha eletto nella serata di ieri i nuovi membri del Consiglio Direttivo che rimarranno in carica per i prossimi cinque anni.

Quale nuovo presidente è stato designato Mattia Germone, che sarà affiancato dai vice Aldo Malfassoni, Fabrizio Dho e Patrizia Vada. Consiglieri sono Carlo Allena, Gianni Barbieri, Tiziana Camaglio, Elvio Chiecchio, Francesco Coccalotto, Silvia Ferrero, Serena Ivaldi, Maria Patrizia Mansuino, Gabriele Uberti e Fabio Viola.

Oltre al presidente uscente Carlo Comino, sono intervenuti alla serata il presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo Luca Chiapella, il segretario Generale Marco Manfrinato e Ferruccio Dardanello, past president dell'Associazione.

"Lascio il testimone a un valido presidente che ha saputo far bene con 'La Funicolare' e sicuramente saprà condurre con responsabilità l'As.com Monregalese", il saluto del presidente uscente Carlo Comino.



"Confcommercio As.com Monregalese ha saputo crescere in questi anni garantendo assistenza e supporto alle aziende di un territorio economicamente molto importante per la provincia di Cuneo e per l'intera regione", è stato invece il commento del Presidente Chiapella, che ha accompagnato l'augurio di buon lavoro ai neoeletti.



"Un lavoro fatto di passione e capacità di un gruppo che collabora e si impegna, all'insegna dei migliori valori che Confcommercio promuove e vuole trasmettere agli associati", è stato il plauso rivolto dal segretario generale Manfrinato allo staff della struttura monregalese.



"Raccolgo la sfida con entusiasmo e prometto il massimo impegno per la crescita della sede monregalese coinvolgendo i nostri associati e tutte le aziende del territorio nelle attività che questo nuovo direttivo saprà sicuramente condurre a buon fine", la prima dichiarazione del neoeletto Mattia Germone.



E' seguito un breve escursus del dottor Dardanello, che ha ricordato gli inizi e i punti salienti del percorso che ha portato As.com Monregalese ad oggi anche grazie a persone come Aldo Malfassoni, "cuore e pilastro della nostra associazione".

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da esponenti provenienti da molteplici categorie commerciali e dei servizi distribuite su gran parte dei ventuno Comuni di competenza di As.com Mondovì, a garantire l'impegno che sarà profuso per la crescita di tutto il territorio monregalese nei prossimi anni.