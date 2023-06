Villanova Mondovì, si è insediata la Giunta del sindaco Roberto Murizasco

Primo consiglio comunale a Villanova Mondovì per l'amministrazione del neo sindaco Roberto Murizasco.

Questa sera, mercoledì 31 maggio, il giuramento del primo cittadino e la convalida delle cariche degli eletti.

“Oggi - ha detto Murizasco - è un giorno importante, il nostro percorso è iniziato più di un anno fa per arrivare pronti qui questa sera. Grazie a tutti coloro che sono andati a votare. La partita vera inizia ora, per vincere serve tutto il gruppo. Sono certo che tutti insieme riusciremo a fare qualcosa di importante in collaborazione con la minoranza. Ci impegneremo, compatibilmente con le risorse disponibili, a realizzare progetti per i villanovesi”.

Come anticipato negli scorsi giorni a far parte della Giunta sono: Riccardo Boasso, vice sindaco (bilancio, personale e bandi); Giacomo Vinai (sport, turismo, manifestazioni, innovazione e politiche giovanili); Chiara Maria Bongiovanni (istruzione e politiche sociali); Cristina Candela, assessore esterno (agricoltura ecologia e cultura).

Deleghe per i consiglieri Vanna Susi Bruno che si occuperà dei rapporti con CSSM, Case di riposo e asili privati; Romina Capitani, per le pari opportunità; Giovanni Michele Denina consigliere rapporti con consorzi irrigui e sviluppo rurale e idrico e infine a Giampiero Merlo e Federica Chiera sono stati affidati i rapporti con frazioni e protezione civile.

In minoranza i consiglieri Michele Pianetta (candidato sindaco non eletto di "Per Villanova"), Cristina Ramondetti, Fabrizio Prato e Andrea Orsi.

Michele Pianetta: “Ho molto apprezzato le tue parole, noi come opposizione ci impegneremo a fare un lavoro costruttivo, cercando la convergenza dove possibile. Penso che amministrerai Villanova bene e con impegno, ti ringrazio per questa apertura, ringrazio i consiglieri che siedono qua con me oggi e chi ci ha votati. La vita è fatta di ‘sliding doors’ ed è giusto impegnarsi anche su questo nuovo fronte”.