Venerdì 1° maggio riapre il Castello di Roddi

Non è solo una riapertura, ma una ripartenza che rimette in circolo storie, spazi e relazioni. Il Castello di Roddi torna accessibile al pubblico a partire da venerdì 1° maggio, inaugurando una nuova stagione che si svilupperà fino all’8 dicembre.

Il Castello sarà visitabile tutte le domeniche e nei giorni festivi, con orario 10.30–13.30 e 14.30–18.30. L’accesso agli spazi interni è consentito esclusivamente tramite visite guidate della durata di circa 45 minuti, organizzate per gruppi di massimo 25 persone, per garantire sicurezza e tutela del bene. Le visite si svolgono a orari fissi, distribuiti nell’arco della giornata: al mattino 10.30, 11.30, 12.30; al pomeriggio 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. La prenotazione è consigliata per i singoli visitatori e obbligatoria per i gruppi a partire da 12 persone.

UN PROGRAMMA CON UN OCCHIO ALLA STORIA

Accanto al percorso di visita, si consolida anche l’attenzione alle famiglie, con una proposta pensata per avvicinare i più giovani al patrimonio in modo diretto e coinvolgente. Ogni prima domenica del mese torna infatti l’appuntamento con “Famiglie al Castello”, che prevede la consegna del libretto illustrato CIAO!, pensato per bambini tra i 6 e i 12 anni e costruito come guida autonoma alla scoperta degli spazi, dei personaggi e delle cucine storiche. Nei mesi di agosto e settembre, la proposta si arricchisce con attività ludico-didattiche pomeridiane. Ad agosto, con SOS Cuochi, le famiglie saranno accompagnate in un percorso dedicato al modo di apparecchiare e servire nel corso dei secoli, mentre a settembre, con Questione di fiuto, il percorso si trasformerà in una sfida tra quiz, prove e giochi di osservazione. Per gli appassionati di vino e di narrazione, torna anche Narrar Castelli e Vini 2026, che per la prima volta raddoppia con una spring edition il 31 maggio, affiancata all’appuntamento autunnale. Le visite, animate da personaggi in costume, si concludono con la degustazione di un produttore locale, in collaborazione con Turismo in Langa.

“Riaprire il Castello di Roddi significa restituire al pubblico un luogo che continua a generare esperienze e relazioni – sottolinea Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation –. Il nostro obiettivo è offrire proposte accessibili e coinvolgenti, capaci di valorizzare il patrimonio e avvicinare pubblici diversi”.

La stagione si presenta così come un percorso articolato, che unisce rigore, narrazione e partecipazione, mantenendo il Castello uno spazio vivo e attraversato. Per informazioni e prenotazioni: Barolo & Castles Foundation – tel. 0173 386697 – info@barolofoundation.it – castelloroddi@barolofoundation.it – www.barolofoundation.it.