Manta, il gesto di gratitudine di Annamaria Berardo: donato un ecografo all’Ortopedia di Cuneo

Annamaria Berardo, consulente del lavoro residente a Manta, ha donato formalmente oggi al reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Cuneo un ecografo di nuova generazione.

“Tale volontà - spiega la donatrice - era sorta anni addietro, a seguito di una grave malattia di mio padre, che aveva ricevuto dall’équipe medica preposta non solo la massima attenzione nelle cure, ma anche moltissima umanità e delicatezza in un momento così difficile. A causa di alcuni ostacoli la promessa rimase incompiuta, ma mai dimenticata. E ora, a distanza di anni, in un ospedale e reparto diversi, si è realizzata.”

La dottoressa Berardo ha voluto realizzare il desiderio, indirizzando la donazione, concordata, alla Ortopedia dove ha riscontrato di nuovo molta professionalità, disponibilità e umanità nel personale, in particolare nella figura del dr. Francesco Marra, al quale rivolge un sincero grazie”.

Presenti alla consegna dell’apparecchiatura il direttore generale Franco Ripa, il direttore sanitario di Azienda Giuseppe Lauria; per la struttura di Ortopedia, il direttore Lucio Piovani e il collega dr. Marra.

Piovani: “Ringrazio per l’utilissima donazione. L’ecografo è di ultima generazione e ci consente di eseguire esami approfonditi: valutare la lesione, ma anche monitorare nel tempo l‘infiammazione locale sui tessuti”.

“Ringrazio la signora Berardo - conclude il direttore generale Franco Ripa -. Tutti i gesti di generosità nei confronti del nostro ospedale testimoniano la vicinanza di pazienti che sottolineano sempre, insieme all’attenzione alle cure, l’aspetto umano dei nostri professionisti. In particolare l’ecografo donato in adempimento di un’antica promessa, rappresenta per l’Ortopedia un supporto prezioso, soprattutto per un ambulatorio che in precedenza non ne aveva uno dedicato.”