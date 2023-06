Alba, estetisti e parrucchieri di corso Langhe e corso Italia possono restare aperti il 2 giugno

Venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, parrucchieri ed estetisti di Corso Italia e Corso Langhe ad Alba possono optare facoltativamente per l’apertura dei propri esercizi di acconciatura e di estetica, in occasione della prima edizione di “Clorofilla – Corso Langhe in Fiore”, mostra florovivaistica, accompagnata da numerosi eventi collaterali.

Il sindaco Carlo Bo ha firmato l’autorizzazione, accogliendo la richiesta di alcuni esercenti della zona, in deroga all’ordinanza entrata in vigore il 17 luglio 2018 che prevede per queste categorie chiusure obbligatorie la domenica e i giorni festivi.