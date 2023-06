Autostrade ‘da bollino rosso’ per il ponte del 2 giugno: segnalate code da Priero a Millesimo [VIDEO]

. Aggiornamento ore 11: Si segnalano 11 chilometri di coda lungo la A26 e altri quattro tra Savona e Spotorno, più un chilometro tra Andora e San Bartolomeo al Mare, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia e tra Sanremo e Bordighera.

Sulla A26 Genova-Gravellona gravi disagi, in mattinata, per l'incendio di un camper all'interno della galleria Roccadarme.

***

Inizia oggi il lungo ponte che ci condurrà nella prima settimana intera di giugno: un venerdì festivo, in concomitanza con la celebrazione della Repubblica, collegato a un sabato e a una domenica in cui (si prevede) il meteo dovrebbe dimostrarsi un po’ più clemente di quanto è stato nelle ultime settimane.



I due fattori, come normale, stanno già generando alcuni disagi alla circolazione stradale. E autostradale: diversi lettori ci segnalano infatti lunghe code di automobili lungo la E17, poco dopo la galleria di Priero in direzione Savona, ma anche a partire da Carrù (qui sotto).

Secondo la funzione di controllo del traffico ‘live’ del sito internet delle autostrade il tratto risulta infatti di colore rosso scuro. Ma le cose sembrerebbero riprendersi poco dopo Millesimo.

Nottata difficile anche per chi è partito - dalla nostra provincia verso la vicina Liguria - nella serata di ieri (1 giugno), anche tarda. Segnalate code chilometriche ai bivi di Genova Voltri e Savona, così come tra Savona e Finale e Imperia e Sanremo.