E' delle prime ore di questa mattina l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Alba per domare le fiamme che avevano avvolti un'auto a benzina nel centro di La Morra, in via Langhetto.

Non sono stati registrati feriti o persone coinvolte e nemmeno conseguenze a strutture nelle vicinanze. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse poco dopo le 8.30.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e rilievi del caso.