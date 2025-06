Ha bisogno di ricaricare il cellulare e si attacca alla scatola elettrica del monumento alla Resistenza di Cuneo

Un episodio quantomeno curioso quello che ci è stato raccontato da un lettore che, mentre passeggiava nei pressi del Monumento della Resistenza a Cuneo, ha visto una persone ricaricare il proprio cellulare proprio dalla scatola elettrica posta dal monumento.

"Ogni giorno, io e il mio fido compagno a quattro zampe ci concediamo la nostra passeggiata rigenerante nei pressi del Monumento della Resistenza. Lui annusa tutto con zelo da segugio in missione, io cerco di godermi la quiete del parco... quando c’è.

Ieri però, proprio mentre ci avvicinavamo al cuore del monumento, una scena degna di un giallo urbano ha catturato la mia attenzione. Da un gruppo di persone, verosimilmente immigrati, accampati sotto gli alberi. Uno si è alzato con fare sicuro, ha raggiunto la scatola elettrica situata nel mezzo del monumento della Resistenza ad altezza uomo, l’ha aperta come fosse un tecnico, e... tac! Cavo alla mano, ha collegato il cellulare per una ricarica express.

'Ma guarda un po’!' - ho pensato -, altro che fast charging: qui si ricarica direttamente dalla Resistenza!'.

Lo stupore non è stato solo per il gesto in sé, ma per l’intera scenografia: cartacce, bottiglie, borse di plastica, e quel senso di temporaneo permanente che aleggia dopo certi 'campeggi improvvisati' con scambi di batuffoli di cotone o piccoli ovuli.

E come nei migliori spettacoli di illusionismo, alla vista delle auto delle forze dell’ordine... puf! Spariti. Evaporati. Più veloci di un download con la fibra ottica.

E io lì, con il guinzaglio in mano e la mascella a mezz’aria, non posso che pensare: Che ne è rimasto della nostra povera Resistenza? Forse oggi resiste solo... la presa è da 220 volt".