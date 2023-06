Inaugurato il baby parking “La Nià” di Demonte

Il baby parking “La nià” è stato inaugurato questa mattina, giovedì 1° giugno a Demonte alla presenza del Presidente dell’Unione Montana, dei Sindaci della Valle e del Consigliere regionale Paolo Demarchi; il servizio sarà attivo a partire da lunedì 5 giugno accogliendo i bambini dai tre mesi ai sei anni.

Nei mesi scorsi alcune famiglie della Media-Alta Valle Stura avevano chiesto agli amministratori locali l’attivazione di un servizio di accoglienza e assistenza ai bambini, e l’Unione Montana insieme al Comune di Demonte si sono attivati per poter accogliere la richiesta.

La struttura a partire da lunedì 5 giugno potrà accogliere fino 15 bambini dai tre mesi ai sei anni con le stesse tariffe della precedente gestione. L’assistenza dei bambini è stata affidata in via sperimentale alla cooperativa sociale Proposta 80 fino al 31 dicembre in modo da poter valutare, in base al numero di iscrizioni, l’effettiva necessità del servizio e la conseguente opportunità di proseguire la gestione.

“Abbiamo ritenuto importante collaborare tra enti per poter dare delle risposte necessarie alla comunità, offrendo un servizio alla popolazione della Media Alta valle, in modo da incentivare le giovani famiglie a restare in valle o -eventualmente - a trasferirsi sul territorio della Valle Stura” dichiara il Presidente, Loris Emanuel.

“Con questo servizio intendiamo investire nelle generazioni future offrendo un servizio ai genitori e ai futuri genitori che potranno affidare i propri figli a personale qualificato, potendo così allo stesso tempo svolgere le proprie attività lavorative” commenta Adriano Bernardi, sindaco di Demonte.

Per i genitori interessati, si comunica che a partire dal 1° giugno 2023 è possibile procedere all'iscrizione al servizio, accedendo al Portale del Genitore, presente sul sito: www.vallestura.cn.it,

accreditandosi, scegliendo l'opzione "baby parking" ed inserendo i dati richiesti. La richiesta del servizio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno antecedente direttamente al cellulare sopra indicato.