"Grazie al gruppo di AIB-Protezione Civile dei comuni di Vignolo, Cervasca e Bernezzo"

Preg.mo Direttore,

in qualità di Sindaco voglio ringraziare il gruppo di AIB-Protezione Civile dei comuni di Vignolo, Cervasca e Bernezzo che sono prontamente intervenuti in soccorso di un nucleo residenziale privato (sia con la dotazione adeguati di mezzi che per numero di volontari) durante la pioggia insistente sul nostro territorio domenica 21 maggio. Mi auguro che questo ennesimo esempio possa servire affinchè altre persone seguano una scelta di volontariato utile a beneficio delle nostre comunità.

Con gratitudine,

Danilo Bernardi

Sindaco di Vignolo