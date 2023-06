LPM srl, azienda leader nel settore della prefabbricazione in cemento armato e precompresso per edifici di grandi dimensioni dal 1976 cerca un profilo tecnico da inserire full time all’interno del proprio ufficio tecnico per svolgere mansioni di progettazione definitiva ed esecutiva.

Formazione richiesta: diploma di Geometra, laurea in Architettura

Contatto per invio CV: jessica.bruno@lpmpref.it