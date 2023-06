Viabilità, la Provincia programma interventi di messa in sicurezza: coinvolti tre ponti delle valli Corsaglia e Bormida

Il Ponte sul Tanaro lungo la strada provinciale 661, denominato delle Monache, il ponte sul fiume Corsaglia in località Bottera lungo la sp 232 e il ponte sul fiume Bormida lungo la sp 111 presentano una serie di criticità, quali ad esempio macchie di umidità diffuse, calcestruzzo dilavato ed ammalorato, distacco dei copri ferri, armature ossidate e corrose con staffe scoperte, giunti danneggiati e scossaline inesistenti. Dal momento che tutti e tre gli attraversamenti sono situati su strade piuttosto trafficate, occorre rendere le strutture idonee al transito in sicurezza delle varie tipologie di mezzi di trasporto; per questo motivo l’ufficio tecnico della Provincia di Cuneo – sezione di Mondovì ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica per intervenire su tutte e tre le strutture.



Le lavorazioni previste, a seconda dei casi, riguardano interventi su parti strutturali, il ripristino e sistemazione della soletta con relativi scarichi delle acque, il rifacimento dell’impermeabilizzazione, il ripristino del manto d’asfalto e della segnaletica, e infine la sostituzione dei parapetti esistenti con barriere stradali del tipo H2 bordo ponte.



La spesa complessiva ammonta 577.648 euro, di cui 410.000 per lavori a base d’asta e 167.648 per somme a disposizione dell’amministrazione, e verrà coperta con fondi ministeriali stanziati nell’ambito del cosiddetto “Decreto Ponti”, il 225 del 7 maggio 2021.