Un successo l'edizione 2023 della Mangiamanta

La Mangiamanta, che si è svolta lo scorso 2 giugno a Manta, è stata un successo e gli organizzatori sono stati soddisfatti del risultato. La passeggiata enogastronomica, partita dalla centrale piazza del Popolo, ha percorso la collina dove la Pro Loco e le associazioni hanno allestito i punti ristoro che prevedevano nove tappe, dall’antipasto al dolce.



Oltre ad essere una camminata ‘mangereccia’ l’evento ha anche l'intento turistico di far conoscere i luoghi più belli e caratteristici a molti ancora sconosciuti del paese: da cascina Aia, Santa Maria del Monastero, cascina Rubina, San Leone, la collina di Manta, fino al borgo medievale dominato dal Castello e la cappella di San Rocco e Sant’Antonio.



Beatrice Sacchi presidente delle Pro Loco: "Siamo soddisfatti del successo della manifestazione. Visto le numerose richieste di partecipazione abbiamo pensato, in fase organizzativa, di alzare il numero degli iscritti a 800 persone, cento in più dello scorso anno".



"Abbiamo avuto qualche partecipante in meno rispetto al previsto, ma siamo davvero contenti della riuscita di questa 24esima edizione. Desidero ringraziare – continua Sacchi – tutto il direttivo della Pro Loco e le associazioni che ci hanno aiutato nel preparare e gestire al meglio la Mangiamanta. La macchina organizzativa è partita tre mesi fa e, senza la collaborazione di tutti i volontari e i tanti cittadini di Manta, non avremmo ottenuto questi risultati".



Dello stesso parere il sindaco Paolo Vulcano: “La Mangiamanta rappresenta una comunità coesa che si impegna con entusiasmo per un evento che riscuote sempre grande apprezzamento. Desidero ringraziare la Pro Loco, tutta la cittadinanza che ha collaborato e le associazioni: Sci club Manta, i Giari 'Ntussià, Peer, Oratorio Arcobaleno, Massari di San Leone, l’associazione nazionale Alpini di Manta, i donatori di sangue dell’Adas-Fidas, i volontari Aib, l’associazione san Rocco, l’Airone, la Croce Rossa e l’Azienda turistica locale del cuneese (Atl) e l’Aido, associazione donatori organi”.



L’appuntamento è al prossimo anno per festeggiare i 25 anni della Mangiamanta.