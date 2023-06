Cuneo celebra la giornata mondiale del rifugiato 'Con occhi diversi'

Il 20 giugno di ogni anno viene celebrata la Giornata mondiale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite per commemorare l’approvazione nel 1951, da parte dell’Assemblea Generale, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati. In occasione di questa ricorrenza il progetto SAI Cuneo organizza il terzo appuntamento di “Con occhi diversi”, una rassegna di eventi finalizzata a stimolare il confronto e la conoscenza sui temi della migrazione, dell’asilo e dei diritti. “Con occhi diversi” vuole promuovere l’incontro e lo scambio tra culture differenti per favorire processi di integrazione e di inclusione tra e con le persone che abitano i territori della provincia. Le iniziative si terranno dal 10 al 23 giugno e in diversi comuni coinvolti dal progetto.



L’evento è organizzato dal SAI Cuneo, il Sistema di Accoglienza e Integrazione che mette insieme 24 comuni della provincia, con il Comune di Cuneo capofila, e che nel corso del 2022 ha accolto 405 persone. Questi 24 comuni, in modo volontario, hanno scelto di aderire al sistema di accoglienza previsto per le persone straniere che hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale o hanno presentato domanda di protezione internazionale.



A questo link è possibile visionare l'intero programma.