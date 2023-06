A Moretta s'illustra la corsa non stop di un gruppo di amici dalla foce del Po al Monviso

L’Associazione La Ginestra propone un appuntamento speciale per presentare la cronaca di una corsa non stop lunga 600 km dalla foce del Po alle sorgenti a Pian del Re; l’eccezionale e originale impresa nata dall’idea di un gruppo di giovani amici di Verzuolo è stata realizzata e raccolta in un video che narra l’entusiasmo, la passione e le difficolta incontrate dagli autori nel realizzare il progetto di un sogno.

Un incontro rivolto a tutti gli appassionati del settore, e non solo, per trarre spunto e idee per nuove avventure.

A Moretta venerdì 16 giugno ore 21 presso i giardini del Santuario (o in caso di maltempo presso la Sala Polifunzionale di Cascina San Giovanni)