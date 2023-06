Tredici studenti del Liceo Ancina di Fossano ora sono donatori di midollo osseo

Sono 13 gli studenti del quinto anno del Liceo Ancina che hanno, in piena libertà, optato per l’iscrizione all’Associazione Donatori di Midollo Osseo: la scelta è stata perfezionata martedì 6 giugno quando ciascuno di loro ha avuto un ultimo colloquio con personale medico e volontari dell’Associazione, decidendo quindi di sottoporsi a un tampone salivare che consentirà la tipizzazione di ogni donatore potenziale che verrà chiamato a donare effettivamente solo se e quando si registrerà un fabbisogno in un paziente compatibile.

Già nei mesi scorsi, invece, gli incontri di sensibilizzazione nelle classi quinte sul tema delle donazioni nella cornice del progetto, ormai consolidato, “Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te”, coordinato dalla professoressa Angela Tallone con la collaborazione dei responsabili locali di Admo, Avis e Aido.

Ecco comunque i nomi, in ordine rigorosamente alfabetico, dei 13 neoiscritti ad Admo: Alberto Bauducco, Alberto Caldera, Diletta Cavallero, Irene Dutto, Klodiana Kraja, Alphèe Lanati, Valentina Massimino, Giuliana Melis, Tommaso Piola, Valentina Racca, Anna Roccia, Alice Saglione e Gaia Sestu.

“Si tratta – dicono la dirigente Alessandra Pasquale e la prof.ssa Angela Tallone – di scelte davvero esemplari, tanto più meritevoli perché assunte nella loro autonomia e responsabilità da giovani che di qui a poche settimane saranno impegnati nell’esame di maturità ma che hanno sin d’ora dimostrato di aver già pienamente conseguito un attestato non meno importante, quello dell’umanità e della generosità”.