Una messa a Cuneo per la morte di Silvia Gallo

Lo scorso venerdì, a Gavi Ligure (Al), si sono svolti i funerali di Silvia Gallo. Classe 1953, avrebbe compiuto 70 anni ad ottobre. Una chiesa gremita l’ha accolta per l’ultimo, commosso, saluto.

Nata a Cuneo, ha compiuto gli studi nella nostra città e, dopo aver frequentato la scuola Professionale “S Grandis”, conoscendo bene la lingua francese è stata impiegata presso lo sportello informativo per gli stranieri, all’ACI di Cuneo.

Dopo il matrimonio si trasferì a Gavi, lavorando come impiegata alla “Cantina di Gavi” fino all’età della pensione.



Molto legata alle sue radici cuneesi, non ha mai smesso di trascorrere il suo tempo libero tra gli ex compagni di scuola e amici di gioventù, con cui spesso amava visitare paesi lontani a bordo del suo camper.



In molti ricordano il suo dolce sorriso, la generosità e disponibilità verso chiunque fosse in difficoltà. Ha affrontato la malattia che l’ha colpita oltre un anno fa con immensa dignità, forza e coraggio. I tanti amici cuneesi che la porteranno nel cuore si stringono al dolore del marito Eugenio, dei figli Corrado e Francesca, dei nipoti e della mamma Viola, e la ricorderanno con una messa, sabato 17 giugno 2023, alle ore 18 nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria.

In Suo ricordo si raccoglieranno offerte per la ricerca sul cancro.