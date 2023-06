70mila euro per il consolidamento di un tratto di via delle Moglie a Mondovì

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per la prevenzione e la cura del dissesto idrogeologico che affligge il territorio di Mondovì, localmente aggravatosi dopo le piogge del mese appena terminato. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di consolidamento di via delle Moglie (interessata da alcuni movimenti franosi) per un importo complessivo di 70mila euro finanziati dalla Regione Piemonte in seguito alla segnalazione a suo tempo inviata dal Comune.

"Un intervento importante che ci consente di consolidare il piede di appoggio del rilevato stradale - il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora - ed evitarne così il collasso e il conseguente cedimento completo del piano viabile. Nel tratto dissestato la carreggiata è piuttosto stretta e un eventuale nuovo cedimento provocherebbe l’isolamento completo degli abitanti, dal momento che la strada non ha altri sbocchi verso valle. Ringraziamo, dunque, il consigliere Enrico Priale che ha costantemente seguito l’iter procedurale, la Regione Piemonte, i progettisti e gli uffici tecnici per l’impegno e la collaborazione, che ci permettono di intervenire in maniera efficace e risolutiva".