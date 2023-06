Roero, parte la campagna per la costituzione della Riserva Integrale di Valle Oscura

Sabato 17 giugno alle ore 10.30 nel castello di Cisterna d’Asti ci sarà la presentazione della campagna per la realizzazione della Riserva Integrale di Valle Oscura nei territori compresi fra Canale, Montà e la stessa Cisterna d’Asti.

L’associazione Canale Ecologia, che cura la proposta, presenterà con riprese filmate della riserva di Valle Oscura le finalità del progetto, mentre sarà a cura del biologo naturalista Franco Correggia l’analisi della biodiversità e degli aspetti vegetazionali del sito e la necessità della sua salvaguardia.

Storicamente già citata “Valle Oscura” nel medioevo, è una valle molto stretta, confinata tra le Rocche e caratterizzata da zone umide e stagni. Nella zona si notano segni di presenza di molte specie animali come picchio nero, poiane, gheppi, colombacci, capinere, volpi, mustelidi, anfibi e rettili.

Nella valle c’è un solo ingresso e non sono presenti uscite, per cui una grande parcellizzazione delle proprietà ha contribuito a mantenere nell’area caratteri di unicità paesaggistica.

La campagna R.I.V.O (Riserva Integrale Valle Oscura) prevede come obiettivo l’acquisto di circa 100.000 mq di terreni, con la spesa di un euro a mq, un investimento per il pianeta e per le generazioni future. Si potranno prevedere acquisti superiori ai 100.000 mq qualora la campagna procedesse positivamente, essendoci fondi da decenni non interessati da coltivazioni

All’incontro informativo ci saranno interventi da parte di Tiziana Mo per il Museo di Cisterna e Poloattivo per l’Astigiano e l’Albese, di Michael Isnardi per la Diocesi di Alba, di Lucrezia Povero per Equilibrio Natura e dei giovani di Rocche ‘n Roll.

Parteciperanno i sindaci di Cisterna Renzo Peletto, di Canale Enrico Faccenda e di Montà Andrea Cauda nella veste anche di presidente dell’EcoMuseo delle Rocche.