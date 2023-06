Saluzzo, l'appello di Pinca (FdI): "Gli amministratori fermino l'ennesima strage di alberi"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera prodotta da Mario Pinca, presidente della sezione saluzzese di FdI.



***



Gentile direttore,

prendiamo atto dell’ennesima ‘strage’ di alberi sani e in piena vegetazione, effettuata senza la minima spiegazione da parte dell’amministrazione. Se il signor sindaco, con il mandato in scadenza, cerca lasciare la sua impronta questa ci pare sia la maniera più assurda.



Siamo tutti consapevoli e dispiaciuti di questo nuovo abbattimento, che va da piazza Battaglione Alpini a via mattatoio, e vorremmo spiegazioni e ragionevoli giustificazioni; come membro di FdI mi sento in dovere di prendere posizione in merito: non vogliamo arrivare ad azioni di dimostrazione incatenandoci alle piante ma se ne è necessario lo faremo e in maniera energica.



Il verde pubblico è di tutti, basti pensare agli anziani che sotto quelle piante trovano refrigerio dalla calura che si abbatte sulla città; mi domando se gli amministratori abbiano o meno genitori anziani, nonni, zii, padri, madri. Come cittadini meritiamo risposte concrete.



Siamo ancora in attesa della perizia già chiesta tempo fa durante l’abbattimento dei platani in piazza XX Settembre: seppur fuori dall’amministrazione comunale chiediamo trasparenza, e di porre fine a questa strage.