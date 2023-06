Cuneo: alla libreria dell'Acciuga le '4Crepe' di Nasiha Sejdic

Sabato 17 giugno, presso la libreria dell'Acciuga in via Dronero,1 - Cuneo, ci sarà la presentazione del libro "4CREPE - 4 oggetti, 4 racconti, 4 anni di guerre" (ed. Primalpe) con l'autrice Nasiha Sejdić. Dialogherà con lei Gianni Martini. Seguirà rinfresco con piatti bosniaci.



Quattro crepe: quattro spaccature, quattro colpi d'ascia alla testa, come un ceppo spezzato in quattro. Il testo lascia libero spazio alla sofferenza ed al dolore, lasciandone immaginare l'ampiezza, se moltiplicata per tutto il popolo bosniaco. Rimane comunque ben visibile un tratto domestico che accompagna ognuno dei capitoli di vita comune, di una famiglia ordinaria, ambientata all'interno di uno spezzone di vita normalmente vissuta.



La copertina, Le perle d'acqua dolce, Il ponte e Il tesserino, raccolti insieme, assumono un ruolo di mediatore per riuscire a liberare la narrazione un tempo imprigionata. Gli episodi sono in qualche modo legati da queste quattro parole chiave che si ripetono in ognuna come un sottilissimo filo d'oro che li lega alla vita e li protegge, resistendo al tutto in un armonioso intreccio.



Nasiha Sejdić è nata il 03 ottobre 1961 a Bosanski Šamac, Bosnia ed Erzegovina. Dopo le scuole elementari e medie si è diplomata al Liceo scientifico che le ha dato la possibilità di trasferirsi nella capitale Sarajevo dove ha preso la Laurea in Scienze politiche indirizzo - Giornalismo. Appena percorsi i primi passi del suo lavoro come giornalista, moglie e mamma ha dovuto abbandonare tutto e cominciare un'altra vita molto più tangibile e molto differente da quella che ha sognato e "programmato". Dal 1994 abita a Cuneo, la

città che l'ha adottata e le ha dato la possibilità di ricominciare da capo e di vivere in pace.