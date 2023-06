L’estate a Fossano vuol dire shopping accompagnato da musica dal vivo!

Per tre giovedì consecutivi, ad iniziare dal 29 giugno, i negozi del centro di Fossano saranno aperti dalle 21 fino alle 23.



Nella serata del 29 giugno si esibiranno i Voxes, un ensemble vocale a cappella, che allieterà la serata fossanese, e accompagnerà durante la passeggiata e lo shopping serale.

Il 6 luglio si festeggerà l’inizio dei saldi, con la possibilità di godere delle numerose proposte e offerte dei negozi di Fossano.

Il 13 luglio ci sarà la conclusione delle aperture serali con l’esibizione della Scuola di musica Arrigo Boito.



In tutte queste serate Via Roma si trasformerà in isola pedonale, per garantire maggiore sicurezza e per far vivere al meglio la città e i suoi negozi, magari gustandosi un aperitivo o un cocktail nei locali della città degli Acaja e usufruendo delle promozioni che potrete ottenere acquistando nei negozi fossanesi.



L’Ascom di Fossano e i negozi Vi aspettano numerosi!



