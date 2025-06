Un successo, a Mondovì, il raduno delle penne nere monregalesi

Un successo l'annuale adunata nel comune di Villanova Mondovì celebrata ieri (14 giugno) e oggi (15 giugno) a Mondovì da parte della locale sezione.

Il primo appuntamento ieri pomeriggio, sabato 14 giugno, con “La vecchia Marcia Alpina” corsa e camminata non competitiva, aperta a tutti, per antiche strade villanovesi partendo da Cascina Ellena in piazza Filippi. A seguire ritrovo alle 20 presso la sede degli Alpini e sfilata per le vie del paese fino a piazza Filippi, dove si è esibito in concerto la Fanfara Alpina Montenero, chiuderà la serata un Pasta Party offerto a tutti i presenti. Nell’occasione, nei locali dell’oratorio gentilmente concessi dal Parroco Don Laugero, ha aperto una mostra di cimeli del Museo del primo Reggimento Alpini, una occasione per vedere divise e documenti che hanno segnato la storia degli Alpini. Hanno accompagnato i visitatori alcuni ragazzi reduci dai Campi Scuola ANA che così potranno far conoscere la loro esperienza.

Oggi (domenica 15) grande sfilata con la Fanfara Alpina Monregalese partendo da piazza Filippi con resa degli onori ai Caduti di tutte le guerre presso i monumenti della città. A seguire Messa al campo in piazza Rimembranza officiata da Monsignor Dionigi Dho, già Cappellano militare e accompagnata dai canti del Coro A.N.A. della Sezione diretto dal maestro Mauro Bertazzoli, durante la celebrazione è stato anche benedetto il nuovo stendardo del coro alpino della sezione. Al termine il tradizionale pranzo presso l’osteria Cavallo Rosso aperto a tutti con prenotazione obbligatoria. La cerimonia dell’ammainabandiera ha chiuso ufficialmente la due giorni alpina Villanovese dando appuntamento a Farigliano per il 2026.

Alla manifestazione, presenti per assistenza, la polizia locale dell’unione montana Mondolè, e la protezione civile ANA Mondovì.

“L’Adunata annuale Sezionale degli Alpini rappresenta un momento di profonda unione, memoria e identità. È un’occasione in cui onoriamo la storia, i valori e il sacrificio degli Alpini, testimoni di solidarietà, coraggio e spirito di servizio. Per me, come Presidente, è anche motivo di grande orgoglio: vedere riuniti gli Alpini dei 52 gruppi della Sezione, provenienti dai 37 comuni del territorio, un segno concreto di comunità e di attualità dei valori alpini. È una festa, ma anche un impegno a custodire e tramandare questa eredità". Così il presidente della Sezione di Mondovì Armando Camperi, al quale chiediamo come è stata scelta quest’anno la città di Villanova per questa solenne manifestazione:

"Villanova Mondovì è una terra profondamente legata alla storia e ai valori alpini. Ospitare qui l’Adunata Sezionale significa rendere omaggio a una comunità che ha sempre dimostrato grande attaccamento al Corpo degli Alpini e al servizio verso il prossimo. Il gruppo locale, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Michele Filippi, rappresenta un simbolo di coraggio, sacrificio e dedizione. Celebrare l’Adunata in questo luogo è quindi un modo per onorare la memoria di Filippi, ma anche per valorizzare il lavoro quotidiano degli Alpini del territorio e riaffermare i valori che ci uniscono."

Il gruppo Alpini di Villanova ha lavorato con impegno fin dal giorno in cui ha ereditato il passaggio della “stecca” da Roccaforte e, sotto la sapiente guida del capogruppo Massimo Sevega, ha preparato un programma degno di un raduno così importante. All’evento hanno partecipato il coro sezionale (con il nuovo stendardo benedetto dopo la Messa, offerto dalla Madrina della Sezione-Dada Ghirardi ), il reparto salmerie della sezione ANA Mondovì e la fanfara alpina monregalese.

Di seguito, la lista dei premiati:

Cortemilia – Giovanni Camera, 20 anni

Merlo – Franco Garelli, 35 anni

Mondovì – Sezione:

Gerarda Ghirardi, 6 anni

Franca Taramasso, 13 anni

Giandomenico Turco, 5 anni

Roberto Turco, 10 anni

Pianfei:

Maria Maddalena Massardi, 24 anni

Barbara Pellegrino, 7 anni

S. Giacomo Roburent:

Gianluigi Galleano, 9 anni

Angelo Marcialis, 9 anni

S. Giovanni Govoni – Efrem Moro, 30 anni

Villanova Mondovì:

Michele Roberto Ambrogio, 45 anni

Sebastiano Bruno, 50 anni