Bra, eletto il nuovo direttivo della FIDCA (Federazione Italiana Dei Combattenti Alleati)

"Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente», diceva Indro Montanelli. Lo sa bene la Federazione Italiana Dei Combattenti Alleati (FIDCA), attiva nella città di Bra, grazie alla sezione “Luigi Testa”, nata per ricordare le gloriose pagine di storia del nostro Paese, scritte con il contributo di tanti combattenti che seppero riconquistare, a duro prezzo, la libertà e la democrazia, che, ancora oggi, costituiscono il pilastro su cui si fonda la Repubblica.

A perenne memoria, quest’anno riprenderà la tradizionale celebrazione presso il monumento dedicato ai combattenti alleati caduti in Europa, stagliato in piazza XX Settembre, in prossimità della chiesa dei Fratini. L’appuntamento è fissato il 1° ottobre prossimo venturo, perché restino scolpiti nella mente i valori che stanno alla base di una società più giusta ed umana.

Animata da questi sentimenti, la FIDCA ha ripreso la sua attività istituzionale dopo lo stop imposto dagli anni della pandemia, a partire dal rinnovo delle cariche sociali. Il nuovo direttivo è stato immortalato nella foto di rito. Partendo da destra: Claudio Testa (vicepresidente); Gerardo Purcaro (consigliere); Giacomo Berrino (segretario); Luigi Purcaro (presidente); Stefano Milanesio (presidente onorario); Davide Milanesio (consigliere).

Buon lavoro a tutti!

La FIDCA in pillole

La sezione di Bra della FIDCA è dedicata a Luigi Testa. Fondata nel 1979, ben 44 anni fa, fu presieduta dal Colonnello Virginio Marengo, coadiuvato dal vice Lino Castagnino fino al riconoscimento di persona giuridica della FIDCA che avvenne nel 1986. Pertanto, fu necessario procedere alla costituzione del nuovo direttivo composto da Cosimo Corallo (presidente), Lino Castagnino (vice presidente), Giuseppe Bravo, Carlo Savigliano, Stefano Operti e Stefano Milanesio.

Nel 1986, sotto la presidenza di Cosimo Corallo, fu inaugurato il monumento ai combattenti alleati (concittadini di Bra) che combatterono per salvare la Patria dal nazifascismo, per la libertà e la democrazia (fonte: FIDCA - sezione “Luigi Testa” di Bra).