Racconigi, gli studenti dell'Arimondi Eula ricordano la Shoah con "Jojo Rabbit"

Giovedì 29 gennaio, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata della Memoria, gli studenti delle classi prime, seconde e terze dell’I.S.I. Arimondi Eula di Racconigi, insieme ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Bartolomeo Muzzone”, hanno partecipato a una proiezione cinematografica presso la Sala SOMS della città di Racconigi.

Gli alunni hanno assistito alla visione del film Jojo Rabbit, opera che affronta il tema del nazismo con un linguaggio originale e provocatorio. Il film, giocato sapientemente sul “detto e non detto”, non mostra in modo diretto l’orrore nazista e la realtà dei campi di concentramento, ma sceglie di raccontarli attraverso lo sguardo ingenuo di un bambino. In questo contesto, Adolf Hitler appare come un amico immaginario, una figura grottesca che perde la maschera del dittatore duro e spietato, rivelando l’assurdità e la pericolosità dell’ideologia che rappresenta.

La visione del film è stata un importante spunto di riflessione per gli studenti, invitati a confrontarsi sulla tragicità di alcuni eventi fondamentali della storia del Novecento. L’attività è proseguita nei giorni successivi con momenti di discussione e approfondimento in classe e con la compilazione di un questionario dedicato ai valori umani e civili.

Seguiti dalle docenti, gli alunni hanno potuto rielaborare in modo critico quanto visto, collegando il passato al presente. L’iniziativa rientra a pieno titolo nel percorso di educazione alla cittadinanza attiva ed è stata valutata nell’ambito dell’educazione civica, confermando l’importanza della memoria come strumento di crescita consapevole e responsabile.

Un grazie al Comune di Racconigi per aver invitato gli studenti alla visione del film e a tutto il corpo docente per la cura e l’attenzione dedicata alla lettura del passato e del presente.