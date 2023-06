"Giardinetti di via Cornice a Mondovì vittime di incuria e poco sicuri"

"Questa volta, come consigliere comunale, mi faccio portatore della voce di due bambini: nello specifico Noah e Tommaso, che assieme a me nei giorni scorsi hanno constatato, purtroppo, lo stato di degrado di una delle aree potenzialmente più belle di Mondovì, dedicate ai più piccoli".

Così Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, parla della situazione in cui versano i giardinetti di via Cornice. Un vero e proprio “polmone verde” a pochi passi dal centro storico di Breo, verso l'Altipiano, un parco di notevole estensione in cui i bambini avrebbero molto spazio per dare sfogo ai loro giochi e allora stare assieme. “Avrebbero” perché purtroppo "il parco – continua Pulitanò – appare abbandonato a se stesso. Alcune aree sono invase dalle erbacce, in più di un punto sono ammucchiati rifiuti anche pericolosi, come bottiglie di vetro. Anche la pulizia dell'area giochi lascia a desiderare, ma a destare preoccupazione sono in particolare due ambiti, che abbiamo “scoperto” con i ragazzi: il primo è la vasca che una volta ospitava i pesci, che oggi è vuota, è diventata una sorta di cestino di rifiuti con spazzatura, fogliame marcio e maleodorante. Il secondo è la casetta di legno destinata ai giochi dei bambini, nella quale abbiamo invece trovato delle coperte, segno che probabilmente qualcuno passa la notte lì o vi cerca un riparo".



Altra questione strettamente connessa, quella della sicurezza: "L'area non è videosorvegliata – conclude Pulitanò – e la colonnina SOS è sparita ed è stata sostituita da un cartello pubblicitario. Sembra essere sparito, infine, uno dei giochi, il mini-percorso di arrampicata. Come gruppo consigliare di Centro-destra abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco, chiediamo all'Amministrazione di intervenire al più presto affinché bambini e ragazzi possano godere in tutta sicurezza e serenità di questo bell'angolo verde di cui la città dispone. È un vero peccato ed è sostanzialmente inutile che si investa su nuove aree giochi inclusive quando quelle già presenti si rivelano in cattivo stato di manutenzione".