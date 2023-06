Tutti pazzi per le Big Bench, le panchine giganti ideate da Chris Bangle

Se siete dei patiti di fotografia, eccovi servita la moda del momento: le panchine giganti. Stiamo parlando di classiche panchine che trovate in tutti i parchi, ma in formato maxi.

Quando a fatica (tranquilli, si scherza: sono tutte facilmente arrampicabili) riuscirete a salirci vi sembrerà di essere microscopici. Ma perché piacciono così tanto? Soprattutto per le location in cui sono collocate. Solitamente si affacciano su paesaggi e panorami mozzafiato, adagiate su morbide colline e vigneti e talvolta con le montagne a fare da sfondo. Non potete non riconoscerle: sono sempre contraddistinte da colori accesi che le fanno risaltare anche da chilometri.

Tutto è partito nel 2009 dal designer americano Chris Bangle che nel 2009 ha avuto l’idea del secolo. La prima panchinona è nata nel 2010 nel comune di Clavesana, dove Bangle vive con la sua famiglia. Da lì a poco, la prima panchina gigante (o Big Bench se proprio volete sfoggiare il vostro english) è diventata una delle attrazioni della zona.

E allora perché non esportare la moda anche altrove? Detto, fatto. Oggi siamo arrivati a 286 panchine, con altre in costruzione. E visto che all’estero ci copiano tutto, ne stanno mettendo pure lì.

Sono talmente tante che si può tornare un po’ bambini e vantarsi di collezionarle tutte in stile album figurine Panini, grazie al passaporto del Big Bench Community Project che permette di farsi fare un timbro a ogni panchina visitata.

Vediamo un po’ di citare alcune di queste panchine giganti per organizzare la prossima gitarella fuori porta domenicale.

Langhe, Roero e Monferrato sono la patria delle panchine giganti, là dove tutto ha avuto inizio. Per cui, se volete fare incetta di timbri e di buoni vini, vi consigliamo di cominciare da qui, che ce n’è a iosa. A Monforte d’Alba hanno voluto esagerare e se ne contano ben due: una in paese e una in località Cascina Castelletto. Monforte, comune bandiera arancione e facente parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia, è anche tra i 12 paesi in cui si produce il Barolo. Una sosta qui è d’obbligo.

Rimaniamo nella zona del Barolo. Vogliamo mettere quanti like si acchiappano dalla panchina gigante di Castiglione Falletto? È immersa nei vigneti e da qui si può avere un colpo d’occhio fantastico sulle colline di Serralunga d’Alba, Diano d’Alba, Albaretto Torre, Montelupo albese e su Grinzane Cavour con il suo castello.

Tutta rosa in onore delle donne la panchina gigante n. 47 presso la Collina Giaconi di Madonna dei Cavalli a Canale. La struttura, voluta da Andreina Tarasco (autrice del libro "Soffio di vento" edito da Clavilux Edizioni e membro dell’associazione Roero Rosa) e dall'azienda agricola Fabrizio Pinsoglio domina dalla perfetta terrazza naturale posta sulla valle che dalla frazione Valpone conduce alla borgata roerina.

Chiaramente è un assaggino, dato che ci vorrebbe un volume a più tomi per parlare dell’innumerevole vastità di Big Bench sparse su e giù per la Granda e l’Italia. Se volete farvi un’idea più precisa, sul sito dedicato c’è la possibilità di visualizzare la mappa per scoprirle tutte. Ah, un’ultima precisazione: non c’è bisogno di aprire il portafoglio. Le panchine giganti sono infatti totalmente gratuite e aperte sette giorni su sette, 24 ore su 24. E ringraziateci se con le foto in cima alle panchine giganti diventerete dei veri influencer!