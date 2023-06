Il comune di Borgo San Dalmazzo cerca un istruttore tecnico

Il Comune di Borgo San Dalmazzo intende procedere alla copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno da inquadrare nell’Area degli Istruttori (ex categoria giuridica C) - profilo professionale “Istruttore Tecnico”, da parte di candidati utilmente collocati in graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato approvate da Pubbliche Amministrazioni del Comparto di contrattazione “Funzioni Locali” aventi sede legale nel territorio della Regione Piemonte.



Le graduatorie devono riguardare concorsi pubblici per la copertura di posti ascritti alla categoria C per il profilo professionale di “Istruttore Tecnico” da impiegare presso l’Area Tecnica - Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata.



I requisiti per l’ammissione alla procedura di reclutamento, le relative modalità, il contenuto della manifestazione di interesse ed il relativo modulo ed ogni altra notizia sono specificati nell’Avviso pubblicato sul sito Internet, al seguente indirizzo:

https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/servizi/concorsi



Termine ultimo perentorio per far pervenire al Comune le manifestazioni di interesse ed il curriculum: ore 12,00 del 12 luglio 2023.



Per informazioni e per l’acquisizione dell’Avviso integrale e del modulo da compilare:

Ufficio Personale del Comune (Tel. 0171/754180 – 0171/754181 – E-mail: personale@comune.borgosandalmazzo.cn.it).